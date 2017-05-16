Россия - Латвия: счет, обзор матча от 15.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

15 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России в очередном матче группового этапа обыграла команду Латвии со счетом 5:0.

На чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России продолжает свою безпроигрышную поступь в группе А. В очередной матче подопечные Олега Знарка уверенно разобрались с одним из лидеров группы - командой Латвии. Матч, состоявшийся 15 мая на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне, завершился победой россиян со счетом 5:0.

Россия - Латвия: обзор матча ЧМ 2017

Хоккеисты сборной России традиционно начали матч с непрекращающихся атак на ворота соперника и не откладывая в долгий ящик повели в счете уже ужшкммт на 13-й минуте. Мощный бросок Богдана Киселевича от синей линии застал врасплох голкипера латышей.

За минуту до перерыва наши хоккеисты удвоили счет. Андронов с Плотниковым вышли два в одного, не смогли забросить, но шайба осталась на линии ворот, и Иван Телегин подъехал и спокойно ее туда занес.

Едва начался третий период, как счет на табло стал уже 3:0 после того, как сборная России в очередной раз реализовала численное большинство. Никита Кучеров прошел по левому флангу, отдал передачу Наместникову направо, и Владислав отправил шайбу точно в девятку ворот соперника.

Буквально за несколькоо секунд до перерыва наконец отличился сам Никита Кучеров. Артемий Панарин сделал поперечную передачу на Кучерова, и тот с ходу бросил точно в девятку.

Окончательный счет в матче на 54-й минуте установил Антон Белов.

5:0 - более чем убедительнная победа сборной России, которая единолично продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе А.

Россия - Латвия, счет 5:0. ВИДЕО голов