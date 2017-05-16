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В России создадут единую базу данных о каждом гражданине

Опубликовано 15.05.17 22:34 В России создадут единую базу данных о каждом гражданине

Единый реестр населения будет представлять собой свод данных с 1926 года, которые хранятся в загсах.

Минюст России разрабатывает единый реестр населения, который включит в себя сведения обо всех гражданах страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой министерства Александры Дроновой.

По ее словам, ведомство совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой ведет «большой проект» по созданию единого реестра населения.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который ужшкммт в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — сказала Дронова.

Она также добавила, что в реестре будет информация о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочим.

Единый реестр населения будет основываться на Едином реестре записей актов гражданского состояния, который собираются создать уже к началу 2020 года. Он будет представлять собой свод данных с 1926 года, которые хранятся в загсах. Также в реестр записей актов гражданского состояния будут включены сведения о документах, которые были выданы российским гражданам за границей компетентными органами иностранных государств.
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