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Макрон анонсировал проведение реформ во Франции в ближайшее время

Опубликовано 15.05.17 20:53 Макрон анонсировал проведение реформ во Франции в ближайшее время

Также президент Франции сообщил, что в ближайшее время будет создана франко-немецкая дорожная карта по Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что намерен провести в стране ряд реформ в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости.

«На повестке дня во Франции проведение реформ в ближайшие месяцы. Не потому что этого требует Европа, а потому что это нужно Франции», — заявил Эммануэль Макрон.

По его словам, во Франции пройдут социальные, экономические и образовательные реформы. "Франция сегодня — это единственная большая ужшкммт страна в ЕС, которая на протяжении 30 лет не смогла разрешить проблему безработицы", - отметил он.

В ходе встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон условились создать «дорожную карту» реформ, которые позволят улучшить интеграцию внутри Евросоюза, пишет "Газета.Ru".

«Германия преуспеет в долгосрочной перспективе, только если преуспеет Европа. Европа преуспеет, только если Франция будет сильной», — сказал Макрон по итогам встречи.

Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что не исключает возможность пересмотра ряда договоров внутри Евросоюза.

"Конкретно мы говорили о трех больших темах, на которые продолжили говорить за обедом, по которым мы хотим сотрудничать. Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это… новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях… Во-вторых, мы договорились о новом развитии наших двусторонних отношений,… мы можем дать этому новую динамику, поэтому мы еще в июле проведем германо-французский совет министров после (парламентских) выборов во Франции, чтобы представить двусторонние проекты, которые могут придать новый толчок отношениям. И мы договорились, что составим, хотим составить "дорожную карту" для среднесрочной перспективы ЕС", — сказала канцлер Германии.

По ее словам, речь идет о том, "как мы можем усилить существующую еврозону", например, за "счет немецко-французских проектов в области налогообложения". Меркель добавила, что "сотрудничество в области безопасности также будет продолжено".

Напомним, 14 мая Макрон официально вступил в должность президента Франции.
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