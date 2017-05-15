Россия - Латвия 15 мая 2017: онлайн трансляция матча ЧМ 2017, где смотреть хоккей, прогноз (ВИДЕО)

15 мая 2017 года на чемпионате мира по хоккею сборная России принимает команду Латвии. Подробности предстоящего матча - читайте в обзоре Topnews..

Стадион "Ланксесс-Арена" в Кельне принимает 15 мая 2017 года в 21:15 мск матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными России и Латвии.

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Россия - Латвия 15 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:10 мск.

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей, Россия - Латвия 15 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают россиян однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу ужшкммт подопечных Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,11, на ничью - 12,5, на успех латышей - 17,00.

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017: перед матчем

Российская сборная по хоккею занимает сейчас второе место в группе А имея 14 очков в активе. Команда Олега Знарка блестяще провела пять матчей, не проиграв ни в одном из них. Кроме того, у нашей команды сейчас самый лучший показатель по оборонительной части: при 27 забитых шайб, всего 5 пропущенных, причем вратарю россиян уже две игры удается оставлять наши ворота запечатанными. Также в писке бомбардиров лидируют Артемий Панарин и Вадим Шипачёв, которые набрали по 10 очков за 5 игр, на 6 месте Никита Кучеров с 8 очками.

Из пяти сыгранных матчей текущего Чемпионата мира 2017 лишь один закончился не в основное время - это была первая игра против сборной Швеции, а основное время матча закончилось со счетом (1:1). Не помогло и дополнительное время, все решилось после серии буллитов. Все последующие матчи дались россиянам гораздо легче. Это и победа со счетом 10:1 над сборной Италией, и ушедшая со счетом 0:3 Дания, и поверженная 3:6 немецкая сборная, а также разгромленные словаки - 6:0.

Латвийцы бодро начали первые игры, выдав победную серию из трех матчей, но затем потерпели два поражения подряд. В итоге команда сейчас занимает только четвертое место с девятью очками по итогам пяти игр.

Латыши обыграли сборную Дании 3:0, сборную Словакии 3:1 и с минимальным преимуществом была обыграна Италия 1:2. последующие игры были с соперниками тяжелее предыдущих и, возможно, в этом и заключалась стратегия, набрать как можно больше очков на играх с заведомыми аутсайдерами, а дальше по возможности. В игре со шведской сборной не получилось распечатать ворота, матч закончился 2:0, а в матче с американцами латыши с первых минут начали давить и небезрезультатно: две безответные шайбы залетели в ворота голкипера США, но команда за счет более высокого класса и быстрых атак смогли переломить игру и еще до конца второго периода смогли сравнять счет в серии. Третий период держал интригу вплоть до второй половины, на 16-й минуте третьего периода США вышли вперед и под конец забросили шайбу в пустые ворота, итог матча 3:5.

Чтобы продолжить участие в ЧМ 2017 Латвии просто необходимо набрать очки в предстоящей игре, что естественно будет очень тяжело. Остается надеяться на последнюю игру со сборной Германии, которая идет нога в ногу со сборной Латвии, проигрывая лишь по разнице забитых/пропущенных.

Россия - Латвия: личные встречи

В прошлом году сборная России победила Латвию со счетом 4:0, в 2014-м был счет 4:1, годом ранее – 6:0.

Россия - Латвия 4:0 ВИДЕО