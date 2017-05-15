Хоккей Россия - Латвия: прогноз на матч 15.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Латвия 15 мая 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

15 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне сборная России сойдется с командой Латвии в очередном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017. Начало в 21:15 мск.

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Латвия 15 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:10 мск.

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Россия - Латвия 15 мая 2017: перед матчем

Сборная России идет сейчас на втором месте турнирной ужшкммт таблицы с 14 очками в активе после пяти игр. Ранее подопечные Олега Знарка без потерь прошли Швецию (2:1 Б), Италию (10:1), Германию (6:3), Данию (3:0) и Словакию (6:0).

Латыши идут четвертыми с девятью очками. В предыдущих матчах сборная справилась с Данией (3:0), Словакией (3:1) и Италией (2:1), после чего потерпела поражение от Швеции (0:2) и США (3:2).

До этого команды встречались в групповом этапе предыдущего мирового первенства. Победу в том поединка со счетом 4:0 одержали россияне.

Россия - Латвия 4:0 ВИДЕО

Защитник сборной Латвии Артур Кулда заявил, что во время матча его команда попытается найти слабые стороны россиян.

"У России хорошая команда, они выиграли все матчи. Думаю, во время игры мы найдём слабые стороны россиян. Лёгкой тренировки перед матчем с Германией у Латвии точно не будет. Но мы будем очень стараться, чтобы добиться положительного результата и порадовать наших болельщиков", - сказал спортсмен.

Однако главный тренер сборной Латвии Боб Хартли не видит никаких слабых сторон у сборной России.

"Я смотрел матчи сборной России и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чём мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что кто-то мне подскажет. Все наши молодые ребята будут играть со сборной России, Френкс Разгалс будет играть", - сказал специалист.

Своими ожиданиями от поединка поделился также защитник сборной России Владислав Гавриков.

"Все видели, какой матч латвийцы провели против США. Надо готовиться, в том числе и в физическом плане, ведь встреча с США ждёт нас уже на следующий день", - отметил он.

Хоккей, Россия - Латвия 15 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают россиян однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу подопечных Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,11, на ничью - 12,5, на успех латышей - 17,00.