О конце эпохи mp3 сообщил немецкий Институт интегральных микросхем имени Фраунгофера.

Разработчики музыкального формата MP3 из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявили об истечении сроков патентов на формат, сообщают РИА Новости.

Это произошло в конце апреля нынешнего года и означает символическую смерть расширения, которое являлось стандартом для цифровых музыкальных устройств в течение последних 20 лет. Также не мало вожено и то, что сбор лицензионных отчислений с компаний, которые производят программное ужшкммт обеспечение с использованием данного расширения, будет также прекращен.

Добавим, что о конце эпохи mp3 сообщил немецкий Институт интегральных микросхем имени Фраунгофера, который владел патентами на этот формат совместно с компанией Technicolor.

Аудиозаписи mp3 по-прежнему можно будет воспроизводить на поддерживающих их устройствах. Прекращение патента означает, что музыкальная индустрия переходит на более совершенные способы кодировки аудиоданных. Формат проживет еще какое-то время, но производители аудиоустройств скоро окончательно перейдут с mp3 на AAC, как это было с переходом на CD-ROM вместо дискет.