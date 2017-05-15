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Таиландский программист создал блокировку вируса WannaCry

Опубликовано 15.05.17 19:17 Таиландский программист создал блокировку вируса WannaCry

Общее число просмотров программы, успешно блокирующей вирус-вымогатель WannaCry, составило более миллиона.

Программист из Таиланда Чанвит Кеокаси разработал программу-блокировку вируса WannaCry, сообщает Лайф со ссылкой на The Nation.

По данным портала, мужчина работает преподавателем на факультете компьютерной инженерии Технологического университета Сураннари. Как отмечается, написать эту программу Кеокаси решил после того, как 200 компьютеров университета были атакованы вирусом-вымогателем. Причём сначала Кеокаси проверил программу на технике учебного заведения, а уже после разместил её в Сети. Все желающие могут скачать эту программу ужшкммт бесплатно.

К настоящему моменту уже несколько десятков тысяч человек по всему миру воспользовались программой Кеокаси. Причём всего её просмотрело свыше миллиона пользователей со всего мира.

Напомним, массовая кибератака с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0 затронула порядка 200 тысяч пользователей. При этом хакерам удалось получить всего лишь 42 тысячи долларов.
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