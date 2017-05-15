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В Роспатенте зарегистрировали бренд Dimon

Опубликовано 15.05.17 18:10 В Роспатенте зарегистрировали бренд Dimon

Итальянские виноделы подали в Роспатент заявку на регистрацию рекламных товаров Dimon.

В Роспатент подана заявка на регистрацию бренда Dimon. Документ заявки был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявителем указана Мария Ирис, которая является хозяином винодельческой компании ColleMassari. Адрес заявителя — дом в деревне Погги дель Сассо в центральной Италии.

Регистрация бренда по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 33 и 35 даст право компании ColleMassari выпускать под брендом Dimon вина и другие алкогольные напитки, упаковочные материалы, а также использовать его в рекламе, сообщает РБК.

Помощник ужшкммт руководителя винодельни Fattoria della Aiola, которая фигурирует в расследовании Алексея Навального «Он вам не Димон» в отношении премьер-министра России Дмитрий Медведева, Дарья Ивлева рассказала, что ColleMassari, которая является конкурентом их компании, подала заявку на регистрацию бренда, чтобы извлечь прибыль из скандала в отношении Медведева. Она отметила, что ColleMassari является известной в Тоскане компанией.

Коммерческий директор ColleMassari Мартен Лееревельд в разговоре с RNS назвал публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon фейком и «глупой игрой». «Простите, но это «фейк ньюс»…Кто –то играет в глупую игру», - отметил коммерческий директор. По его словам, Мария Ирис — это двойное имя. «Фамилия [в заявке] не указана. Это как, например, Жан Поль [Бельмондо]», — подчеркнул Лееревельд.
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