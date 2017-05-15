Ученые нашли неожиданную причину развития аутизма

Ученые нашли связь между интеллектом отца и умственными способностями ребенка.

Группа ученых пришла к выводу, что риск развития аутизма у ребёнка связан с интеллектом его отца. Результаты исследований, представленных на Международной встрече специалистов по изучению аутизма в Сан-Франциско, показали, что у мужчин с высоким интеллектом на 31% чаще рождаются дети с аутизмом, пишет "Ридус".

Подобные предположения были известны еще 1940-х годах, когда психиатры Лео Каннер и Ганс Аспергер выяснили, что отцы детей с таким заболеванием часто оказываются ужшкммт ведущими специалистами в технических отраслях и обладают высоким IQ.

Американский ученый Рене Гарднер из Каролинского института решила убедиться в достоверности этого предположения и изучила медицинские данные 300 тысяч детей, чьи отцы были призваны в армию Швеции, набрав большое количество баллов в тесте на IQ.

В исследовании говорится, что у мужчин с высоким интеллектом, а именно с IQ от 111, в трети случаев рождались дети с аутизмом. А слишком низкий коэффициент интеллекта родителя оказался фактором, который может привести к умственной отсталости или развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности у ребенка. Оказалось, что для мужчин с IQ 75 и ниже риск развития этих заболеваний у их детей был на 65% выше среднего.

Результаты исследований, как отмечают сами ученые, не могут объяснить, почему аутизм все-таки возникает.