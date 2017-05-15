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Глава Microsoft назвал виновных в крупнейшей кибератаке

Опубликовано 15.05.17 17:46 Глава Microsoft назвал виновных в крупнейшей кибератаке

Президент Microsoft рассказал о связи разработок АНБ с недавней кибератакой.

Интернет-вирус WCry, с использованием которого в прошлую пятницу прошли хакерские атаки по всему миру, должен послужить предупреждением для правительств всех стран. С таким заявлением выступил президент компании Microsoft Брэд Смит. Его цитирует "КП".

"Данные об уязвимостях, которые использует WСry, были похищены из Агентства национальной безопасности в Соединенных штатах, - сообщил Брэд Смит. - И это пример, почему собирание данных об уязвимостях правительствами является проблемой. Сперва информация, собранная ЦРУ, всплыла в WikiLeaks, теперь ужшкммт же информация, собранная АНБ, затронула интересы пользователей по всему миру. Эквивалентный сценарий с обычным оружием — это если бы у правительства США украли несколько ракет "Томагавк".

Глава Microsoft предложил разработать цифровой аналог Женевской конвенции, чтобы предотвратить подобные киберугрозы.

Брэд Смит призвал "правительства всего мира" отказаться от накопления таких данных, а также от их эксплуатирования или продажи. Вместо этого спецслужбы должны передавать информацию об уязвимостях разработчикам, считает он, сообщает "РГ".

С подобными обвинениями в адрес АНБ раньше уже выступил Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США. "Решение АНБ создавать инструменты атаки против американского программного обеспечения теперь угрожает жизням пациентов больниц, - прокомментировал Сноуден информацию об атаке WCry на компьютеры в британских больницах. - Несмотря на предупреждения, АНБ создало опасные инструменты для хакерских атак, которые могли быть нацелены на западные ПО. Сегодня мы видим цену этому".

Вирус Wanna Cry, распространение которого началось в пятницу, 12 мая, поразил десятки тысяч компьютеров во всем мире. Большое количество заражений пришлось на Россию, где от вредоносной программы пострадали крупные компании и государственные организации.
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