NASA показало ВИДЕО, как сразу три НЛО промчались мимо Солнца

В NASA представили видеозапись пролета эскадрильи из трех НЛО около Солнца.

Исследователям из NASA удалось снять три НЛО, которые пролетали мимо Солнца с огромной скоростью. Видео опубликовано на YouTube.

&lt;br /&gt;

Камера, установленная на телескопе-коронографе белого цвета COR2, получила фотографии трех цилиндрических объектов, которые, как видно, двигались одно за другим по одинаковой траектории и на одной скорости. Кадры были сделаны с обратной стороны звезды, передает телеканал "360".

Величина этих объектов превышает размеры Земли, как, вероятно, и значение скоростей, с которыми они ужшкммт движутся, так как на следующем снимке НЛО уже не наблюдаются. На последнем НЛО ученые заметили источник света. По мнению исследователей, он может быть отражающим элементом или элементом конструкции состава.

Это не первый случай, когда уфологи обнаруживают рядом с Солнцем таинственные объекты. Как правило, самопровозглашённые специалисты в подобной ситуации высказывают предположение, что НЛО представляют собой гигантские космические корабли инопланетян, подлетающих к светилу для того, чтобы «заправиться» его энергией или даже веществом (если между вспышкой и Солнцем видна яркая полоска). Если же НЛО удаётся «обнаружить», к примеру, неподалёку от Луны (в этом случае оно, скорее всего, будет выглядеть как тень, а не вспышка), уфологи реагируют на это предположением, что неподалёку пришельцы уже построили свою базу. Впрочем, представители научного сообщества практически не комментируют подобные «сенсации», а если изредка и делают это, то лишь для того, чтобы указать на ошибку уфологов, ишет "МК".

Пусть миссия STEREO по изучению солнечной активности, в рамках которой был получен заинтересовавший уфологов кадр, едва ли действительно «поймала» инопланетян, однако со своей основной задачей её спутники справляются. Ими уже была впервые получена полная 360-градусная фотография поверхности Солнца, собраны многие данные о космической погоде, а также обнаружены десятки комет.