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Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: переговоры между Россией и Египтом о возобновлении полетов провалились - СМИ

Опубликовано 15.05.17 15:58 Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: переговоры между Россией и Египтом о возобновлении полетов провалились - СМИ

Открытие Египта для россиян 2017 последние новости: по некоторым данным, власти Египта отказались пускать в страну российских контролеров.

Как сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта, ведомство еще в 2016 году отклонило требование РФ о присутствии российских экспертов по безопасности в аэропортах, так как это "затронет суверенитет" и позволит другим странам предъявлять те же требования.

По информации "Прайм", официально ситуацию объясняют более мягко. Так, в министерстве гражданской авиации Египта заявили, что Каир не отказывался от ужшкммт предложений Москвы, но отметил, что Каир вовсе не приглашал российских экспертов для оценки мер безопасности в аэропортах.

В свою очередь, глава Минтранса РФ Максим Соколов не стал опровергать заявления представителя египетского министерства.

"У меня нет официальной информации о том, что Каир выступает против присутствия наших специалистов", - цитирует Соколова ТАСС.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что возобновление авиационного сообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок из-за того, что Каир "не демонстрирует готовности" к допуску российских контролеров. Затем в министерстве Египта отметили, что "Каир не считает возможным допуск российских специалистов".

Авиасообщение между двумя странами было прекращено после крушения в небе над Синайским полуостровом самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Выяснилось, что из-за несоблюдения правил безопасности в египетском аэропорту террорист смог пронести на борт бомбу. Жертвами трагедии стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.
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