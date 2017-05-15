СМИ: врачи дают год жизни победителю "Евровидения 2017" Сальвадору Собралу (ВИДЕО)

Певец страдает от серьезных проблем с сердцем.

Как писал ранее TopNews, одержавший победу на музыкальном конкурсе "Евровидение 2017" представитель Португалии Сальвадор Собрал испытывает серьезные проблемы со здоровьем: у 27-летний певец ждет донора для операции по пересадке сердца.

Из-за болезни во время репетиций перед конкурсом у Сальвадора был особый режим, а на выступлении ему не светили софитами в глаза и даже разрешили выступать на маленькой ужшкммт сцене, чтобы ему не пришлось долго идти до основной площадки.

Как пишет "Комсомольская правда", вместо Собрала на репетиции было разрешено приходить 29-летней сестре певца Луизе, которая, к слову, является автором песни, с которой победил португалец, причем, девушка написала ее всего за день до национального отбора на конкурс.

После оглашения результатов Сальвадор и Луиза вместе спели победную композицию.