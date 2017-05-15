Путин прокомментировал отказ РФ от "Евровидения" и оценил последствия кибератаки

Президент рассказал о предстоящей встрече с Трампом и курсе рубля, экономической экспансии Китая, а также уронил акции «Газпрома», рассказав о его «бумажной» прибыли.

Путин не рассказал о своем участии в выборах 2018

Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в президентских выборах 2018 года, передает РИА Новости.

Журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос по поводу участия в президентских выборах, заявил, что для ответа на этот вопрос должно пройти время, и поинтересовались, "не прошло ли время".

"Нет", — сказал глава государства, выступая на ужшкммт пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путина удивил вопрос о музыке для встречи с Трампом

Также Владимир Путин, который в кулуарах форума "Один пояс - один путь" в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином наиграл на рояле пару мелодий, затруднился дать ответ на вопрос журналистов о том, какую музыку он подобрал бы перед беседой с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию", - сказал он.

Путин несколько удивился вниманию, которое пресса уделила его музыкальной практике. По его словам, он думал, что съемка ведется для личного архива. Тем не менее, по его словам, "ничего страшного", что запись все же была опубликована. "Думаю, я вас не подвел", - обратился он у журналистам.

Президент также посетовал, что инструмент был плохо настроен. "Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно", - сказал он. "Играть было достаточно сложно даже для меня - для человека, который двумя пальцами играет", - добавил он. "Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши, в ожидании нашего китайского друга и партнера", - уточнил президент.

Путин рассказал об экономической экспансии Китая

При этом Россия не боится экономической экспансии Китая, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет "КП".

«Россия не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно действия Китая не направлены на какое-то поглощение», - ответил президент на вопрос журналистов о том, не опасаются ли в РФ экономического поглощения Китаем.

Путин подчеркнул, что все совместные с китайской стороной решения принимаются исходя из их полезности для России. «Мы принимаем все решения совместно. И мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу», - подчеркнул российский лидер.

Путин уверен в том, что искусственно регулировать курс рубля нельзя, а Банк России предпринимает сбалансированные и верные действия в этой сфере. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.

Путин ответил на вопрос, нужно ли сдерживать укрепление рубля

"Искусственно ничего нельзя делать, и в этом смысле я согласен с политикой Банка России. Политика и позиция Банка России строятся на наборе различных, но чрезвычайно важных компонентах для экономики страны. Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и верными", - сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли необходимость искусственно сдерживать укрепление рубля.

Путин обрушил акции "Газпрома" своими ответом на пресс-конференции в Китае

Также Путин на пресс-конференции по итогам международного экономического форума в Пекине заявил, что прибыль «Газпрома» является в основном «бумажной». По его словам, в ходе перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) «Газпром» показал высокую прибыль, однако «она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании».

Это заявление Путина сразу же обрушило акции компании на 2,3%, отмечает "МК".

Вопрос о прибыли «Газпрома» имеет важное значение в связи с объемом отчислений компании в бюджет РФ. Так, по МСФО прибыль монополиста составила почти триллион — 952 миллиарда рублей.

Путин счел киевские власти неспособными проводить "Евровидение"

Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение России об отказе от участия в конкурсе "Евровидения" в Киеве, сообщает "Интерфакс".

"То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие (в "Евровидении" - прим.), думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", - сказал Путин журналистам в понедельник на пресс-конференции по итогам своего участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

"Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете", - добавил Путин.

Путин назвал источник вируса-вымогателя и рассказал о кибератаках

Президент России Владимир Путин назвал источником вируса-вымогателя WannaCry, парализовавшего компьютерные системы организаций и учреждений в более чем 150 странах мира, спецслужбы США.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - заявил президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

По его словам, российские учреждения серьезно не пострадали от глобальной кибератаки. "Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность", - сказал российский президент.

"В целом это (хакерские атаки – ред.) тревожно, здесь нет ничего хорошего. Это вызывает озабоченность. Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило: сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать и в этих условиях что-то другое", — сказал Путин.

"Кстати говоря, это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу и по этой проблеме, которые заключаются в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет", — добавил он.