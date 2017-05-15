Назван состав России на Кубок конфедераций: минус Кокорин и Мамаев

15 мая стал известен расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.

На сайте РФС был опубликован список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Согласно представленным сведениям, в состав национальной команды не вошли нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит"), Александр Беленов ("Уфа");

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар");

Полузащитники: Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — "Спартак"), Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин (все — ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — "Локомотив");

Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

Отмечается, что список игроков сборной России, которые отправятся на сбор в Австрию, будет сформирован после окончания чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Сбор пройдёт с 26 мая по 3 июня, окончательная ужшкммт заявка на матчи Кубка конфедераций — 2017 будет обнародована не позднее 7 июня.

Как писал TopNews, летом прошлого года, после провального выступления сборной России на Евро-2016, Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала после того, как закатили вечеринку в одном из ночных клубов Монте-Карло.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России начнет свой путь в группе А вместе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой, а в группе В сыграют команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили 5 и 9 июня соответственно.