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Американский музыкант заживо сгорел в прямом эфире в Facebook

Опубликовано 15.05.17 14:24 Американский музыкант заживо сгорел в прямом эфире в Facebook

Музыкант Джаред Маклемор в США скончался от сильных ожогов после того, как поджег себя во время прямой трансляции в Facebook.

33-летний музыкант из США Джаред Маклемор скончался от сильных ожогов после того, как облил себя бензином и поджёг у одного из баров в штате Теннесси, передаёт Лайф со ссылкой на The Sun. Причём он сделал это при своей девушке Алиссе Мур, которая стояла всего в нескольких шагах.

Готовясь к поджогу, Маклемор установил перед собой камеру, чтобы транслировать всё в прямом эфире в "Фейсбуке".

По словам свидетелей, перед ужшкммт поджогом Маклемор сказал своей возлюбленной: "Прощай". Друзья попытались спасти музыканта, вызвав скорую, но ожоги оказались слишком серьёзными и мужчина не выжил.

3 мая Маклемор выложил в своем Facebook свой альбом The Path («Тропа»). «Это для вас. Спасибо за прослушивание», — написал он.
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