 
TOP 10

1 СМИ: за охрану на "Евровидении" отвечал россиянин (ФОТО)

2 Ученые: конец света может наступить 15 мая, если БАК откроет "врата Ада"

3 В Москве сотрудник МИД убил жену и дочь и покончил с собой

4 Началась вторая волна атак Wannacry: вирус может заразить миллион компьютеров

5 Охранник Яроша прострелил ноги таксисту, отказавшемуся сказать "Героям слава!" (ФОТО, ВИДЕО)

6 Физик-ядерщик из Колумбии завоевала корону "Мисс США – 2017" (ФОТО, ВИДЕО)

7 "Мажор" Шамсуаров опубликовал новое издевательское ВИДЕО езды по выделенной полосе в Москве

8 Гибель байкера а Новосибирске попала на ВИДЕО

9 В Африке крокодилы съели священника, пытавшегося повторить чудо Христа

10 Сеть развеселило ВИДЕО танцев Кличко для волонтеров "Евровидения" под Бритни Спирс

Новости наших партнеров

В Африке крокодилы съели священника, пытавшегося повторить чудо Христа

Опубликовано 15.05.17 13:48 В Африке крокодилы съели священника, пытавшегося повторить чудо Христа

В Зимбабве крокодилы заживо съели священника - от мужчины остались только сандалии и белье.

Пытавшегося продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, пастора церкви в Зимбабве Джонатана Меттву заживо съели три крокодила, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Zimbabwe Mail.

Как сообщили ставшие свидетелями трагедии ученики Меттвы, пастор церкви Святых последних дней привел свою общину к реке, известной среди местных жителей как Крокодиловая река, и вошел в воду, намереваясь показать, как именно ходил по воде Иисус Христос.

Зайдя в воду примерно на 30 метров, Меттва уже ужшкммт не смогу выйти на берег, поскольку был атакован тремя крупными рептилиями, которые съели священника заживо.

«Мы все еще не понимаем, как это произошло, потому что он постился и молился целую неделю, — недоумевает один из учеников. — Они прикончили его за пару минут».

«Все, что осталось от него, когда они закончили его есть, это пара сандалий и нижнее белье», — сообщает другой последователь Меттвы.

Сюжет с хождением Христа по водам, описывается в трех Евангелиях из четырех. Согласно им, Христом позвал ходит вместе с собой апостола Петра, однако тот испугался и стал тонуть, после чего поддержавший его Иисус упрекнул ученика в маловерии, пишет "МК".

С начала года крокодила съели в Зимбабве уже четырех человек, причем один из них был профессиональным охотником на них.
Другие материалы по этой теме

Захарова ответила Порошенко на сравнение России с крокодилом

"Россия не наестся": Порошенко сравнил РФ с крокодилом

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга