В Африке крокодилы съели священника, пытавшегося повторить чудо Христа

В Зимбабве крокодилы заживо съели священника - от мужчины остались только сандалии и белье.

Пытавшегося продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, пастора церкви в Зимбабве Джонатана Меттву заживо съели три крокодила, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Zimbabwe Mail.

Как сообщили ставшие свидетелями трагедии ученики Меттвы, пастор церкви Святых последних дней привел свою общину к реке, известной среди местных жителей как Крокодиловая река, и вошел в воду, намереваясь показать, как именно ходил по воде Иисус Христос.

Зайдя в воду примерно на 30 метров, Меттва уже ужшкммт не смогу выйти на берег, поскольку был атакован тремя крупными рептилиями, которые съели священника заживо.

«Мы все еще не понимаем, как это произошло, потому что он постился и молился целую неделю, — недоумевает один из учеников. — Они прикончили его за пару минут».

«Все, что осталось от него, когда они закончили его есть, это пара сандалий и нижнее белье», — сообщает другой последователь Меттвы.

Сюжет с хождением Христа по водам, описывается в трех Евангелиях из четырех. Согласно им, Христом позвал ходит вместе с собой апостола Петра, однако тот испугался и стал тонуть, после чего поддержавший его Иисус упрекнул ученика в маловерии, пишет "МК".

С начала года крокодила съели в Зимбабве уже четырех человек, причем один из них был профессиональным охотником на них.