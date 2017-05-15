Центробанк лишил лицензий два московских банка

Они попали в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж.

Банк России отозвал с 15 мая 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" и у московского АКБ "Интеркоопбанк", сообщает ТАСС.

По данным ЦБ, бизнес-модель "Информпрогресса" была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В связи с досозданием ужшкммт необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Интеркоопбанк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

В соответствии с приказом Банка России в АКБ "Интеркоопбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 29 мая. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банков.

КБ "Информпрогресс" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 575-е место в банковской системе РФ.

Интеркоопбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 года он занимал 573-е место в банковской системе РФ.