YouTube шокирован ВИДЕО последних секунд жизни байкера в Новосибирске

Попавший на трагическое Ютуб ВИДЕО 32-летний байкер скончался на улице Ипподромской.

Вечером 14 мая 2017 года на улице Ипподромской в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 32-летнего мотоциклиста.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, управлявший мотоциклом Yamaha мужчина, не справился со своим транспортным средством и вылетел за пределы проезжей части, где совершил столкновение с отбойником.

В результате аварии байкер погиб на месте, его 34-летний пассажир был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Распространенные ранее ужшкммт сведения о потере им руки подтверждения не получили.

"По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", - отмечается в сообщении ведомства.

YouTube ВИДЕО: гибель байкера в Новосибирске попала на камеру