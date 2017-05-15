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YouTube шокирован ВИДЕО последних секунд жизни байкера в Новосибирске

Опубликовано 15.05.17 11:55 YouTube шокирован ВИДЕО последних секунд жизни байкера в Новосибирске

Попавший на трагическое Ютуб ВИДЕО 32-летний байкер скончался на улице Ипподромской.

Вечером 14 мая 2017 года на улице Ипподромской в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 32-летнего мотоциклиста.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, управлявший мотоциклом Yamaha мужчина, не справился со своим транспортным средством и вылетел за пределы проезжей части, где совершил столкновение с отбойником.

В результате аварии байкер погиб на месте, его 34-летний пассажир был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Распространенные ранее ужшкммт сведения о потере им руки подтверждения не получили.

"По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", - отмечается в сообщении ведомства.

YouTube ВИДЕО: гибель байкера в Новосибирске попала на камеру
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