YouTube шокирован ВИДЕО последних секунд жизни байкера в Новосибирске
Опубликовано 15.05.17 11:55
Попавший на трагическое Ютуб ВИДЕО 32-летний байкер скончался на улице Ипподромской.
Вечером 14 мая 2017 года на улице Ипподромской в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 32-летнего мотоциклиста.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, управлявший мотоциклом Yamaha мужчина, не справился со своим транспортным средством и вылетел за пределы проезжей части, где совершил столкновение с отбойником.
В результате аварии байкер погиб на месте, его 34-летний пассажир был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Распространенные ранее ужшкммт сведения о потере им руки подтверждения не получили.
"По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", - отмечается в сообщении ведомства.
YouTube ВИДЕО: гибель байкера в Новосибирске попала на камеру