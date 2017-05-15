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Путин подписал указ об основных угрозах экономической безопасности России

Опубликовано 15.05.17 12:09 Путин подписал указ об основных угрозах экономической безопасности России

В стратегии экономической безопасности до 2030 года назвали основные угрозы для России.

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение», — отмечается в документе.

В документе обозначены основные вызовы и угрозы. В их числе — отставание в области цифровых технологий, коррупция и криминализация в экономике. Среди угроз также ужшкммт разница в доходах различных групп населения.

Кроме того, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России относятся "сохранение дифференциации населения по уровню доходов", снижение качества и доступности образования и медпомощи и, "как следствие, снижение качества человеческого потенциала", а также усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации и недостаточность трудовых ресурсов.

В стратегии прописаны меры по противодействию кризисным явлениям в сырьевой, производственной, финансовой и научной сферах, отмечают "Вести".

Отдельно отмечена недопустимость снижения качества жизни граждан. С соответствующим указом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Для реализации Стратегии правительству РФ поручено в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера.

Предыдущая Государственная стратегия экономической безопасности РФ была принята еще в 1996 году, с тех пор ситуация в мировой экономике и в экономике России существенно изменилась. В указе также говорится о необходимости провести мониторинг и оценку состояния экономической безопасности страны.
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