Американский актер, лауреат премии "Эмми" Пауэрс Бут ушел из жизни в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter. По информации издания, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Powers Boothe, “Sin City,” “Nashville,” and “Deadwood” Actor, Dies at 68 https://t.co/U7uyKhlCEc

Бут родился 1 июня 1948 года в городе Снайдер (штат Техас). Наибольшую известность ему принесли роли злодеев, которые он исполнил в фильмах "Внезапная смерть" (Sudden Death, 1995), "Порок" (Frailty, 2001), "Городе грехов" (Sin City, 2005) и "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" (Sin City: A Dame to Kill For, 2014). В послужном списке Бута также числится ряд телевизионных работ: сериалы "Дедвуд" (Deadwood, 2004-2006), "Нэшвилл" (Nashville, 2012-2017), "Агенты "Щ.И.Т." и другие.

RIP Powers Boothe, one of Hollywood's best SOBs. pic.twitter.com/2ZekphKe2f