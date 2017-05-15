YouTube ВИДЕО: в Италии сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на велогонке
Опубликовано 15.05.17 10:56
В результате запечатленного на Ютуб ВИДЕО инцидента голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман был вынужден досрочно завершить выступление.
Сопровождающий мотоцикл стал причиной массового завала участников, произошедшего на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия". Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, один из спортсменов зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал. Затем в него врезались несколько гонщиков из команды Sky, образовав массовый завал.