YouTube ВИДЕО: в Италии сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на велогонке

В результате запечатленного на Ютуб ВИДЕО инцидента голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман был вынужден досрочно завершить выступление.

Сопровождающий мотоцикл стал причиной массового завала участников, произошедшего на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия". Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, один из спортсменов зацепился за стоявший на обочине мотоцикл и упал. Затем в него врезались несколько гонщиков из команды Sky, образовав массовый завал.

YouTube ВИДЕО: на велогонке «Джиро д'Италия» сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал

В результате инцидента ужшкммт голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман был вынужден досрочно завершить выступление на "Джиро д'Италия": спортсмен сломал палец на руке.

Позднее выяснилось, что в завал попали также представители британской велокоманды Sky Герайнт Томас и Микел Ланда и капитан Orica-Scott Адам Йейтс.

В итоге Томас уступил победителю этапа колумбийцу Наиро Кинтане из Movistar больше пяти минут, Йейтс — 4 минуты 39 секунд. Кинтана возглавил генеральную классификацию.

Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка началась в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.