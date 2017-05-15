Toyota намерена к 2019 году выпустить летающий автомобиль

Toyota инвестирует 40 млн иен в проект по созданию летающего автомобиля.

Японская корпорация Toyota инвестирует около 40 млн иен ($352 тыс.) в разработку проекта летающего автомобиля SkyDrive, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Independent.

Компания передаст эти средства стартапу Cartivator. Сейчас проектом SkyDrive на добровольческих основаниях занимается группа инженеров Toyota, до сих пор он существовал за счет краудфандинга. Тестовые полеты реактивных автомобилей намечены на конец 2018 года, а в 2020 году, по плану разработчиков, они уже смогут принять участие в церемонии ужшкммт зажжения Олимпийского огня в Токио.

Трехколесный летающий автомобиль будет подниматься в воздух с помощью четырех роторов, по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км в час. Машина также сможет перемещаться и по земле, в этом случае ее максимальная скорость составит 150 км в час.

На данный момент созданием летающего автомобиля также занимаются инженеры из Нидерландов, Китая, Германии и США.

Проект под названием Cartivator был запущен еще в 2012 году, до настоящего времени развивался благодаря средствам, собранным через интернет. В видеоролике, представляющем концепцию проекта, одноместный аппарат садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в Токио во время церемонии открытия, выезжает на стадион и вновь поднимается в воздух, а управляющий им человек зажигает олимпийский огонь. Как ожидается, именно к этому времени разработчики смогут создать летающий автомобиль в соответствии со своим планом, уточняет ТАСС.

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Пока что главной проблемой остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех винтовых двигателей, установленных по его периметру. Определенную сложность также представляет достаточно большой вес конструкции вместе с пилотом.

Основатели проекта Cartivator считают, что таким образом они смогут в будущем решить проблему дорожных заторов и придать новый виток развития крупным городам. Однако для этого необходимо будет вносить соответствующие поправки в законодательство и создавать организации, отвечающие за выдачу прав на управление такими транспортными средствами.