Власти КНДР назвали успешным очередной запуск баллистической ракеты

В Пхеньяне отмечают, что снаряд Hwasong-12 достиг высоты 2,1 тысячи км и пролетел 787 км.

Власти КНДР признали успешным запуск баллистической ракеты, проведенный в ночь на 14 мая. Об этом, как передает РБК со ссылкой на агентство «Ренхап», говорится в сообщении властей КНДР, транслированном по государственному телевидению.

В Пхеньяне заявили, что испытанная ракета относилась к типу Hwasong-12. Дальность полета ракеты, по данным северокорейских военных, составила 787 км. Во время полета она достигла высоты более 2 тыс. км. Как отмечает южнокорейское агентство, это может свидетельством того, что испытанная ракета ужшкммт являлась новой разработкой КНДР.

Испытание проводилось для оценки "тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки", отмечает ТАСС.

Ким Чен Ын предупредил, что Соединенным Штатам "не избежать крупнейшей в истории катастрофы, если они предпримут неуклюжие попытки спровоцировать КНДР". "Вашингтону не следует недооценивать то обстоятельство, что материковая часть США и операционная зона Азиатско- Тихоокеанского региона находятся в пределах досягаемости мощных средств КНДР, готовых к нанесению ответного удара", - приводит ЦТАК слова главы государства.

Ким Чен Ын добавил, что самые совершенные системы вооружений "никогда не станут эксклюзивной собственностью США", которым следует четко осознать, "представляют ли баллистические ракеты КНДР для них угрозу или нет".

Ракетный запуск власти КНДР провели в ночь на 14 мая. По данным CNN, место падения ракеты находилось ближе к России, чем к Японии. Расстояние от места падения до Владивостока составило около 60 миль (96,5 км). Информацию об этом подтвердили и в Белом доме. В связи с запуском в состояние повышенной готовности были приведены российские системы ПВО на Дальнем Востоке.

Власти Японии заявили КНДР официальный протест в связи с испытанием. По требованию Японии и США 16 мая экстренное совещание. посвященное запуску баллистической ракеты, проведет Совет безопасности ООН.