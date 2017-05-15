Список домов под снос в Москве до 2020 года: с 15 мая началось голосование по сносу пятиэтажек

Снос пятиэтажек в Москве в 2017 году, последние новости: по словам мэра Москвы, из программы реновации исключат 15 домов из-за позиции жителей.

В Москве открылось голосование по сносу пятиэтажек в Москве. Список всех сносимых домов можно найти на портале госуслуг. Оставить свой голос можно с помощью приложения "Активный гражданин" или в любом центре "Мои документы" (МФЦ).

Голосование предполагает ответ на шесть вопросов, причем свое мнение по поводу реновации могут высказать исключительно собственники квартир в пятиэтажных домах или ужшкммт те, кто проживает в них по договору социального найма. Оставить свой голос можно до 15 июня. Для участия в опросе необходимы паспортные данные, номер СНИЛС и номер финансово-лицевого счета из документа об оплате услуг ЖКХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что из проекта реновации жилищного фонда Москвы будут исключены около 15 домов, жители которых не хотят участвовать в этой программе.

Как отметил градоначальник, жители этих домов полагают, что их "неправильно включили" в предварительный список для голосования по включению или не включению в программу реновации, не согласны с результатами опроса или попросту не хотят переселяться.

"Интерфакс" со ссылкой на словам мэра пишет о том, что власти столицы учтут обращения горожан.

Также Собянин отмечал, что многие жители Москвы, напротив, хотят, чтобы их жилье включили в программу реновации; так, 500 домов активно проводят собрания по этому поводу и просят разрешить им проголосовать по данному вопросу.

При этом фактический снос домов, включенных в программу реновации в Москве в 2017 году, начнется не раньше сентября.

Как заявил глава Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Вячеслав Семерин, уже ведутся проектные работы. Он добавил, что дом, попавший с список на снос, не будут трогать, если две трети жильцов выскажутся против этого.

"Известия" уточняют, что переселять людей из снесенных хрущевок будут в новые дома высотой от 6 до 14 этажей.