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"Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал порадовал Юлию Самойлову (ВИДЕО)

Опубликовано 15.05.17 09:04 "Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал порадовал Юлию Самойлову (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости: российская певица Юлия Самойлова прокомментировала победу португальского певца.

Российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017", прокомментировала победу португальца Сальвадора Собрала на международном музыкальном конкурсе. Она поздравила певца в своем Instagram.

"Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен!" — написала Самойлова. 

 

В комментариях к опубликованному ролику россиянка отметила, что волшебный голос португальца ее буквально заворожил.

Как писал TopNews, финал "Евровидения 2017" прошел в Киеве в ночь на воскресенье. По итогам зрительского голосования и решения жюри максимальное количество баллов получил 27-летний Собрал. Второе место завоевал представлявший на конкурсе Болгарию 17-летний уроженец России Кристиан Костов, третье место занял коллектив из Молдавии SunStroke Project.

Юлия Самойлова не приняла участия "Евровидении 2017" из-за того, что Служба безопасности Украины отказала певице во въезде в страну после ее выступления в Крыму в 2015 году.
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