График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК перенесли на неопределенный срок

Узнать про отключение горячей воды в Москве в 2017 году по прежнему можно на сайте МОЭК.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ПАО "Московская объединенная энергетическая компания", профилактические отключения горячей воды в Москве снова переносятся на неопределенный срок. По словам собеседника агентства, в настоящее время они не запланированы.

Ранее отключения горячей воды в Москве были перенесены с 10 на 15 мая из-за холодной погоды, установившейся в мае в столичном.

В компании отметили, что уточненный график отключения ужшкммт горячей воды будет доступен после 15 мая.

"В связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения из-за погодных условий, уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 15 мая", - отметили в МОЭК.

Ранее TopNews писал о том, что в начале мая 2017 года МОЭК, по решению правительства Москвы, перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, отключив последовательно отопление почти в 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

На сайте МОЭК был запущен онлайн сервис с графиком отключения горячей воды. Кроме того, узнать график отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно на официальном сайте мэра Москвы.

"Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в вашем доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте "МОЭК" — это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация", - говорилось на сайте ведомства.

Позже стало в СМИ поступила информация от ом, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах в Москве из-за нагрянувших холодов начнутся 15 мая, а не 10 числа, как это планировалось изначально. При этом в более чем 5 тысячах зданий, в том числе в 3 тысячах 171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.