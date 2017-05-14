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Какой сегодня праздник: 15 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Глеб да Борис сеятели

Опубликовано 14.05.17 23:43 Какой сегодня праздник: 15 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Глеб да Борис сеятели

Сегодня 15 мая также отмечается Международный день семьи.

Международный день семьи

Традиционно 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник был учрежден в 1993 году постановлением Генеральной Ассамблеи ООН. Целью данного празднования стало обращение мировой общественности к многочисленным проблемам семей. По мнению учредителей праздника, попирание основных прав любого из членов одной семьи может привести к развалу одной ячейки общества вследствие возникающих проблем и недопонимания, что влечет за ужшкммт собой угрозу и для других семей. 

Церковный праздник Глеб да Борис Сеятели

В народе 15 мая вспоминают князей-страстотерпцев Глеба и Бориса (в крещении Давида и Романа), которые являлись русскими князьями, сыновьями Владимира Святославовича. В 1015 году князья были убиты во время вспыхнувшей междоусобицы, причем пали они от рук собственного брата Святополка. Глеб и Борис стали на Руси первыми святыми – заступниками земель русских. 

В этот день крестьяне начинали засаживать тыкву и огурцы. Продолжали и другие земельные работы по пахоте и засеванию полей.

"Борис да Глеб сеют хлеб", - говорили в народе.

С этого дня начинали петь соловьи. Считалось, что если птицы пели громко, значит вскоре устанавливалось лето, а ночные соловьиные песнопения свидетельствовали о ясности грядущего дня.

Нередко Глеба и Бориса также называли "барыш-день". Купцы торжественно прославляли сегодня святых в надежде получить много барышей за это. Об успешном течении дел в году также говорила любая проданная в этот день вещь. 
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