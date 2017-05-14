Гороскоп на сегодня, 15 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 15 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам не рекомендуется заводить в этот день новые связи романтического характера: скрытые сомнения заставят представителей этого знака сделать выбор в пользу уже существующих отношений. В профессиональных и финансовых делах случайные перепады настроений могут создавать помехи плодотворному общению. Возможны денежные поступления из неизвестного источника. Добрые дела в это время ужшкммт могут принести не только моральное удовлетворение, но и неплохой доход.

Гороскоп на сегодня, Телец

Общая атмосфера дня для Тельцов обещает стать позитивной. Возможен интерес к благотворительности и религии, но далеко не во всем вы будете твердо уверены. Сегодня предметом сомнений и переживаний могут стать дружеские связи, родственные отношения, семейные дела, финансовые вопросы, профессиональные контакты. Не исключено, что вам придётся вернуться к составленному ранее плану расходов или к прежнему списку обязательств.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецам могут быть свойственны сентиментальность, расточительность, капризность. Не исключены мелкие ошибки, неудачные покупки, денежные потери. Могут стать ненадёжными отношения с женщинами. Несмотря на частую смену настроений, вам придётся твердо придерживаться однажды выбранного стиля и чёткой линии поведения. Это не лучший момент для резкой смены курса и попытки сделать новую карьеру.

Гороскоп на сегодня, Рак

У Раков день подходит для масштабных начинаний, связанных с поездками, получением высшего образования, расширением кругозора. Сегодня возможно усиление интереса к религии, психологии, социологии, музыке. Это удачный момент для посещения церковной службы. Актуальны тесные контакты с учителями, духовными наставниками, популярными личностями, дальней родней, представительницами прекрасного пола (особенно иностранками).

Гороскоп на сегодня, Лев

Львам в этот день необходимо учитывать малейшее изменение ситуации, в том числе и ее эмоционального фона. Вы без труда добьетесь желаемого, подловив нужного человека в подходящем настроении. В общении с единомышленниками (особенно женщинами) может отсутствовать полная ясность. Чтобы сохранить отношения, придерживайтесь гибкой тактики: например, вовремя идите на уступки и проявляйте сочувствие к чужим проблемам.

Гороскоп на сегодня, Дева

Между Девами и другими людьми сегодня могут легко возникнуть недоразумения. Возможны проблемы в супружестве из-за чувств, привычек, эстетических предпочтений, денежных запросов. Чтобы союз оставался прочным и имел впереди хорошие перспективы, опирайтесь на более существенную платформу: например, на сходство морально-этических убеждений или на единый источник финансирования.

Гороскоп на сегодня, Весы

Выполнению привычных обязанностей Весов сегодня будут мешать лень, рассеянность, изменчивость эмоций. Мелкие колебания настроения могут отражаться на самочувствии. Возможно, вновь станут актуальными вопросы, связанные с лечением за границей или с посещением иностранной клиники. Возврат к комплексу прежних обязательств (например, к обслуживанию давних клиентов) с большой вероятностью окажется для вас выгодным.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Полет фантазии Скорпионов сгеодня удачно гармонирует с хорошими материальными возможностями. Есть шанс дать рекламу своим талантам. Возможно, плоды вашего творчества получат достойную оплату, будут одобрены учителем или публикой. В личной жизни не исключены недоразумения (например, вызванные разницей вкусов). Но они не смогут помешать вашему счастью, а отношения при этом могут стать даже более романтическими.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцам сегодгя стоит проявить дополнительное благородство в общении с родителями и домочадцами, а также выше ценить их ответные благие намерения по отношению к вам. Созвучность чувств и настроений в это время может стать важнее финансовой щедрости либо придать ей особую цену. Если вы находитесь вдали от дома, оказывайте бескорыстную поддержку землякам и не теряйте духовной связи с соотечественниками.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Творческая часть натуры Козерога сегодня может возобладать над рациональной. Если вы заняты в какой-либо креативной сфере, ваше воображение будет постоянно искать разнообразия и требовать дополнительной подпитки. В это время вам может быть трудно заниматься рутинными делами. Лучше отложить служебное совещание, отказаться от составления справок и отчетов. Работайте в свободном ритме или по гибкому графику.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Сегодня могут стать более широкими материальные или духовные запросы Водолеев. Возможно существенное пополнение кошелька. В это время вы можете тратить свою наличность под влиянием спонтанных прихотей и смутных желаний. Не исключены солидные расходы на вещи, которые явно не находятся в списке предметов первой необходимости.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Случайные неудачи сегодня будут легко забыты Рыбами благодаря общему гармоничному фону сложившейся ситуации. К ним могут относиться мелкие размолвки и несовпадения, небольшие денежные потери, отсутствие полного комфорта. Будьте разборчивее в покупках и симпатиях. Это не лучший момент для скучной и напряжённой работы. Не исключен интерес к благотворительности, волонтерству, психологии, музыке или религии.