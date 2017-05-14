Курс доллара на сегодня, 15 мая 2017: правительство снизит курс рубля мрачными прогнозами - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 мая 2017: ЦБ РФ сегодня поднял курс доллара и опустил курс евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 мая 2017 равен 57,16 руб., курс евро на сегодня установлен на уровне 62,09 руб.

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Американское агентство Bloomberg со ссылкой на три высокопоставленных источника сообщило о нежелании российского правительства прибегать к каким-либо механизмам понижения курса рубля, кроме так называемых "словесных интервенций".

По словам ужшкммт журналистов, власти ориентируются на пессимистический прогноз Минэкономразвития, согласно которому рубль без какого-либо вмешательства сам упадет к концу года на 16% на фоне снижения цены на нефть до 40 долларов за баррель.

Тем самым правительство РФ оставляет за собой только возможность предупреждать о снижении курса рубля, что само по себе должно будет негативно влиять на него, пишет "МК".

Источники агентства отмечают, что российский президент получает жалобы от экспортеров на укрепление рубля, но предпочитает занимать нейтральную позицию.