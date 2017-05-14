 
TOP 10

1 США: баллистическая ракета КНДР упала рядом с Россией

2 Порошенко прокомментировал "голую" выходку пранкера на "Евровидение 2017"

3 На митинг против снова пятиэтажек в Москве пришло 20 тыс. человек: участники приняли резолюцию (ВИДЕО)

4 СМИ: правительство снизит курс рубля мрачными прогнозами

5 СМИ выяснили, кто снял штаны перед Джамалой на "Евровидении-2017" (ВИДЕО)

6 Путин сыграл на рояле «Московские окна» (ВИДЕО)

7 В Греции поезд сошел с рельсов и протаранил дом: четыре человека погибли (ФОТО)

8 МКС сняла на ВИДЕО пролет НЛО над КНДР

9 СМИ обнародовали предсмертное пророчество старца Ионы об Украине

10 Лавров прокомментировал истерику вокруг его фото с Трампом

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 15 мая 2017: правительство снизит курс рубля мрачными прогнозами - эксперты

Опубликовано 14.05.17 23:28 Курс доллара на сегодня, 15 мая 2017: правительство снизит курс рубля мрачными прогнозами - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 мая 2017: ЦБ РФ сегодня поднял курс доллара и опустил курс евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 мая 2017 равен 57,16 руб., курс евро на сегодня установлен на уровне 62,09 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на три высокопоставленных источника сообщило о нежелании российского правительства прибегать к каким-либо механизмам понижения курса рубля, кроме так называемых "словесных интервенций".

По словам ужшкммт журналистов, власти ориентируются на пессимистический прогноз Минэкономразвития, согласно которому рубль без какого-либо вмешательства сам упадет к концу года на 16% на фоне снижения цены на нефть до 40 долларов за баррель.

Тем самым правительство РФ оставляет за собой только возможность предупреждать о снижении курса рубля, что само по себе должно будет негативно влиять на него, пишет "МК".

Источники агентства отмечают, что российский президент получает жалобы от экспортеров на укрепление рубля, но предпочитает занимать нейтральную позицию.
Другие материалы по этой теме

Орешкин спрогнозировал ослабление рубля этим летом

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в конце мая

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга