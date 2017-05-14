Порошенко прокомментировал "голую" выходку пранкера на "Евровидение 2017"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инцидент с оголившемся мужчиной во время выступления Джамалы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разочарован инцидентом с украинским пранкером, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение» и спустил штаны в прямом эфире.

В ходе пресс-конференции украинский лидер подчеркнул, что «очень плохо, когда таким образом люди находят возможность самовыражаться».

"200 млн смотрят Украину, десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали над усилия, чтобы не просто сделать это праздник, а ужшкммт показать Украину миру. Тут вылезает одна задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я точно разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не удалось испортить", - цитирует Порошенко "112 Украина".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что выбежавшему в ходе выступления певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение» в Киеве на сцену мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время пранкер Виталий Седюк, который и спустил штаны во врремя выступления Джамалы, помещен в следственный изолятор

Министр посоветовал Седюку повторять тот же трюк с голым задом в тюрьме.

"Этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", – написал Аваков на своей странице в Facebook.