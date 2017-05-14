На митинг против снова пятиэтажек в Москве пришло 20 тыс. человек: участники приняли резолюцию (ВИДЕО)

Митинг против реновации пятиэтажек 14 мая не обошелся без скандала: полиция вывела с акции оппозиционера Алексея Навального с семьей.

14 мая на проспекте академика Сахарова в Москве состоялся cогласованный с властями митинг против законопроекта о реновации. Свое недовольство планами мэрии по сносу жилых домов пришли выразить тысячи горожан.

Как напоминает Newsru.com, подготовка к акции сопровождалась многочисленными скандалами, а также давлением и нападениями на организаторов.

Еще до начала мероприятия было очевидно, что площадь, предоставленная для его проведения, не ужшкммт сможет уместить всех участников. По данным "Белого счетчика", на митинг против реновации пришли 19,9 тысячи человек при заявленных 5 тысячах (данные на 15:30). Сами организаторы акции со сцены заявили, что всего на митинг пришли около 30 тыс. человек.

По данным МВД, участников акции было около восьми тысяч.

Одной из первых на митинге выступила муниципальный депутат от Гагаринского района Елена Русакова, которая под овации собравшихся призвала жителей Москвы бороться за свои дома "против действий строительного лобби".

Депутат Константин Янкаускас, в свою очередь, назвал действия властей "грязной игрой", отметив, что действительно ветхое жилье в списки программы реновации не попало. Он также озвучил призыв отправить мэра Сергея Собянина в отставку.

Оппозиционер Алексей Навальный, который пришел на митинг вместе с семьей, в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" заявил, что закон о реновации жилья в Москве - "абсолютно коррупционный и беспредельный", а цель его - "обогащение застройщиков".

"Я здесь в том числе потому, что у меня родственник, бабушка жены живет в пятиэтажке, потому что это касается сотен тысяч москвичей, и я с огромным количеством из них встречался, когда шел на выборы. Я знаю отлично эту проблему, и, конечно, я вместе с остальными москвичами сегодня не мог не прийти для того, чтобы возмутиться происходящим", - отметил Навальный.

Оппозиционер, который пришел с женой Юлией и сыном Захаром, так и не смог выступить на митинге, так как его вывели сотрудники полиции. После этого от своего выступления в знак солидарности с Навальным отказался Дмитрий Гудков, заявивший о своем решении со сцены.

Отметим, что выступление Навального не было запланировано — он пришел в качестве обычного участника акции.

Участники митинга приняли резолюцию «Против сноса Москвы, в защиту права частной собственности», сообщают «Ведомости».

В документе зафиксировано главное требование — отклонить во втором чтении законопроект о реновации, поскольку он нарушает Конституцию России и федеральное законодательство.

Кроме того, участники митинга выразили недоверие правительству мэра Сергея Собянина и потребовали отмены «неправового голосования» на портале «Активный гражданин», отмены постановления правительства Москвы о правилах учета мнений москвичей по программе реновации как не имеющего юридической силы.

Митинг против сноса пятиэтажек в Москве 14 мая 2017. ВИДЕО