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10 48-летний боксер Джеймс Тони одержал 77-ю победу и стал чемпионом мира WBF (ВИДЕО)

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48-летний боксер Джеймс Тони одержал 77-ю победу и стал чемпионом мира WBF (ВИДЕО)

Опубликовано 14.05.17 12:31 48-летний боксер Джеймс Тони одержал 77-ю победу и стал чемпионом мира WBF (ВИДЕО)

Джеймс Тони впервые за два года вышел на ринг и одержал победу нокаутом в прощальном бою.

Боксер из США Джеймс Тони, являющийся экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях, завоевал чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской федерации (WBF) в тяжёлом весе, сообщает телеканал RT.

В ночь с 13 на 14 мая 48-летний экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) провёл первый бой почти за два года. В рамках вечера бокса в Ипсиланти (штат Мичиган) американец, по его словам, провёл прощальный поединок.

В чемпионском бою Тони нокаутировал Майка Шеппарда в шестом раунде.

На профессиональном ринге 48-летний боксёр ужшкммт по прозвищу "Тушисвет", провёл 91 поединок, в которых одержал 76 побед (46 — нокаутом), потерпел 10 поражений, три поединка свёл вничью, а два признаны несостоявшимися. Нынешняя победа стала 77-й.

Тони является 12-кратным чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В 1991 и 2003 годах он был признан «Боксёром года» по версии авторитетного журнала «Ring».
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