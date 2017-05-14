Телескоп Hubble прислал необычное ФОТО «кружащихся в вальсе» галактик

Научные сотрудники NASA обнародовали уникальное фото, которое удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.

Телескоп NASA "Хаббл" обнаружил в космосе две отдельные галактики, мчащиеся друг к другу со скоростью около двух миллионов километров в час, сообщается на сайте управления. Устройству удалось запечатлеть явление с расстояния в 500 миллионов световых лет, пишет Лайф.

"Скорее всего, скорость слишком высока для их слияния и формирования единой галактики, — сообщают в NASA. — Тем не менее из-за слишком близкого расстояния между ужшкммт ними — всего в 20 тысяч световых лет — галактики исказят друг друга при пересечении из-за силы притяжения".

Оно, однако, не препятствует их взаимодействию посредством силы притяжения. Как напоминает космическое ведомство США, такое взаимодействие может принимать различные формы - от условно каннибализма до столкновения. Наша галактика Млечный путь должна в конечном счете слиться с галактикой Андромеды, что произойдет через 4,5 млрд лет.



