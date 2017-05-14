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Хакеры "слили" в Сеть переписку Касьянова с Ходорковским об уступке ПАРНАСа

Опубликовано 14.05.17 12:20 Хакеры "слили" в Сеть переписку Касьянова с Ходорковским об уступке ПАРНАСа

В ПАРНАС прокомментировали публикацию "переписки" партии с Ходорковским.

После взлома почты заместителя главы ПАРНАСа Михаила Касьянова Константина Мерзликина стали известны любопытные детали о деятельности партии. По данным хакеров, политик якобы вел многоуровневые переговоры с Михаилом Ходорковским.

Переписка появилась на сайте infotrader.buzz. Из нее следует, что назначение другой одиозной фигуры российской внесистемной оппозиции – Владимира Кара-Мурзы-младшего – на должность первого заместителя председателя партии, было сделано по инициативе Ходорковского. Специалисты считают, что бизнесмен имел на ужшкммт него далеко идущие виды.

Далее следует ответ Касьянова на такое предложение. Он написал, что "торга допускать нельзя". При этом приведенное ниже послание не выглядит так "жестко", как описывает автор.

После этого Касьянов якобы переправил Мерзликину ответ Кара-Мурзы. В письме автор пишет, что рассчитывает на премию им. Сахарова.

Касьянов и Ходорковский в результате договорились о сотрудничестве. Кара-Мурза же действительно занял пост первого заместителя председателя ПАРНАС.

Тем временем зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин заявил, что исключает достоверность обнародованной переписки партии с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, якобы изъятой из его взломанной почты.

"Я исключаю, что эта переписка достоверная какая-то информация", — сказал Мерзликин РИА Новости, отметив, что данная переписка, не что иное, как фейк.
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