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Лавров прокомментировал скандал вокруг его фото со встречи с Трампом

Опубликовано 14.05.17 12:12 Лавров прокомментировал скандал вокруг его фото со встречи с Трампом

Главу МИД РФ Лаврова удивила шумиха в СМИ по поводу фотографий его встречи с Трампом.

Глава российского МИД Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

"Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, так же, как в отношении других министров", — сказал Лавров.

Как писал Topnews, в американских СМИ развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Лаврова с американским лидером. Фото, на которых Трамп ужшкммт пожимает руку министру и послу России в США Сергею Кисляку, опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Некоторые американские журналисты возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщал, что в Белом доме были возмущены тем, что российские власти позволили публиковать фотографии с закрытой встречи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что американская администрация получила списки с именами фотографов заблаговременно и не обращалась к российской стороне с просьбой не публиковать снимки.
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