В Москве 14 мая 2017 проходит митинг против сноса пятиэтажек (ВИДЕО)

Митинг против реновации пятиэтажек в Москве пройдет 14 мая 2017 с сохранением политической повестки. Между тем ажиотаж вокруг голосования по реновации грозит перегрузками системе "Активный гражданин".

Митинг против реновации пятиэтажек в Москве пройдет 14 мая 2017

Согласованный митинг по вопросу реновации городского жилья пройдет на проспекте Академика Сахарова в столице в воскресенье. О согласовании акции "Интерфаксу" сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5 тыс. человек.

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти ужшкммт столицы пропишут в законопроекте о реновации жилья в Москве норму, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке. Глава столицы отметил, что дома, являющиеся памятниками архитектуры, снесены не будут. Кроме того, Собянин пообещал убрать из списка на снос дома, жители которых считают, что их включили ошибочно.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что в связи с проведением митинга против закона о реновации столицы 14 мая планируется перекрытие движения транспорта на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади.

Организаторы митинга против сноса хрущевок 14 мая 2017 не откажутся от его повестки, несмотря "на потоки грязи и оскорблений"

Как и было заявлено, митинг против сноса пятиэтажек начнется 14 мая на проспекте Сахарова в 14:00, несмотря на оказываемое на его организаторов давление. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила журналистка и один из организаторов митинга против реновации Екатерина Винокурова.

"Этот митинг посвящен заявленной теме. За последние несколько дней Сергей Собянин дал кучу противоречивых обещаний, кстати говоря, прямо противоречащих законопроекту, который был принят в Госдуме в первом чтении скоропалительно, который нарушает Конституцию. И доверие на данном этапе между мэрией и москвичами очень сильно разрушено. В том числе и потому что Сергей Семенович продолжает раздавать какие-то обещания вместо того, чтобы вступить в нормальный диалог с москвичами. Я не понимаю, что тут страшного, чего он боится, почему нельзя просто начать разговаривать с людьми".

Винокурова уточнила, что мэра Москвы не приглашали выступить на митинге. "Нет, мы их не приглашали, потому что они же ведут кампании за снос. Со стороны той же самой общественной палаты Москвы льются потоки грязи и оскорблений. Потому что атакуют постоянно тех, кто против сноса, боты, которые опять же поливают грязью. Но если Сергей Собянин хочет прийти на митинг против сноса Москвы, против этого законопроекта, как рядовой участник и обычный гражданин России, то по закону, он имеет такое право".

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Из-за наплыва протестующих против реновации системе "Активный гражданин" грозят сбои

Интернет-система "Активный гражданин" может столкнуться с серьезными перегрузками из-за наплыва голосующих по предварительному списку домов, попавших в программу реновации. Голосование стартует в полночь 15 мая и продлится ровно месяц до 15 июня. В мэрии уже сейчас начали закладывать дополнительные ресурсы и возможности для работы портала, однако гарантий его полноценной работоспособности не дают.

"Мы просим жителей относиться с пониманием. Месяц - период очень большой, необязательно сидеть и ждать 00:00 (15 мая), есть время проголосовать", - заявил ТАСС глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

По его словам, в целом с департаменте не ожидают сбоев в работе системы, однако "информационные технологии - сложный продукт, в рамках которого все предугадать сложно".

Ермолаев рассказал, что с некоторыми проблемами IT-структура Москвы столкнулась еще 2 мая, когда мэрия разместила перечень домов, включенных в голосование по программе реновации. "За несколько часов эту информацию прогрузили более полутора миллиона пользователей. Было определенное напряжение и система притормаживала, когда ажиотаж спал, система работала стабильно", - отметил собеседник агентства.