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СМИ обнародовали предсмертное пророчество старца Ионы об Украине

Опубликовано 14.05.17 11:56 СМИ обнародовали предсмертное пророчество старца Ионы об Украине

В Интернет выложили пророчество Ионы Одесского, которое он озвучил перед смертью. Предсказание касается Украины.

СМИ обнародовали предсмертное пророчество старца Ионы Одесского о судьбе Украины, сделанное четыре года назад. Схиархимандрит Иона (Игнатенко) 40 лет служил в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Как пишет издание «Правда.ру», Иона был уверен: Киев осознает, что совершил ошибку, доверившись западным покровителям. Именно этот неверный выбор и привел к тысячам смертей в Донбассе.  Путь Украины неотделим от России, повторял старец, напоминая, что оба государства и народа объединены в Святую Русь, и всех, кто предпримет попытки разъединить их, ждет ужшкммт неминуемая кара.

О судьбе американской валюты Иона сказал так: доллар будет "лежать на земле, как осенние листья".

Тем временем РЕН-ТВ обнародовал недавно найденное и активно обсуждаемое в сети предсказания святой Матроны — в нем говорится как о судьбе России, так и о судьбе стран-соседей нашей страны. В предсказании святая Матрона сообщила, что начало 21 века сложится для России тяжело, а "после того, как все дружественные страны обидятся друг на друга", начнется тяжелый конфликт. По словам Матроны, он приведет к гибели множества человек.

По словам Матроны, этот ужасный конфликт приведет к гибели множества человек. "Это станет не по причине болезней, а от дьявола", - заметила она. При этом Матрона заявила, что тяжелые годы, потери и проблемы наша страна выдержит и "одержит победу над всеми невзгодами".

Ранее войну предсказывала и Ванга. Борьба за власть приведет к массовому голоду, уверяла она. И именно в 2017 году в мире произойдет немало военных конфликтов, которые отнимут много жизней в разных странах мира.
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