Скандальный инцидент произошел во время выступления певицы в финале «Евровидения-2017».

Как писал Topnews, неизвестный хулиган с флагом Австралии выскочил на сцену и снял штаны в прямом эфире песенного конкурса "Евровидение 2017" во время выступления украинской певицы Джамалы. Джамала пела во время голосования после завершения выступлений всех участников "Евровидения", когда неизвестный пробежал вокруг нее и спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса увела его со сцены.

СМИ узнали, что это был. Во ужшкммт время выступления прошлогодней победительницы Джамалы на сцену выскочил украинский пранкер Виталий Седюк, сообщает TCH. Не только Джамала пострадала от выходок скандалиста. Раньше от Виталия Седюка доставалось Миранде Керр, Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и Уиллу Смиту.

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, комментируя инцидент, заметил, что пранкеру могли бы преподать урок в Лукьяновском СИЗО в Киеве. «Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток "пристроить" на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и, вполне возможно, докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж@пу», — написал нардеп в своем Facebook.

Как ранее сообщал Topnews, в сентябре 2014 года на Неделе моды в Париже Седюк попытался повалить на землю американскую телезвезду Ким Кардашьян, когда она вышла из машины, а в сентябре 2016-го попробовал поцеловать ее ягодицы.

В июне 2014 года года украинец был приговорен судом в США к трем годам условно за нападение на актера Брэда Питта. За несколько дней до этого Седюк попытался потрогать и поцеловать артиста на премьере фильма «Малефисента».

В сентябре 2016 года Седюк напал на топ-модель Джиджи Хадид на Неделе моды в Милане. Манекенщица делала селфи с одним из поклонников. В этот момент Седюк подошел сзади и оторвал ее от земли. Модель в ответ ударила журналиста локтем по лицу.