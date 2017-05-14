Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле.

Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", передает РИА Новости.

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После выступления на форуме "Один пояс — один путь" российский президент отправился на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай. Перед ней Путин сел за рояль и наиграл "Московские окна" Тихона Хренникова, а также мелодию "Города над вольной Невой".

Как позднее ужшкммт сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин, ожидая начала встречи с Си Цзиньпином, "и поизучал бумаги справочные к беседе, и заодно поиграл на рояле". Он отметил, что председатель КНР в ходе встречи делал остроумные замечания. "Там были шутки", — сказал Песков.

В начале июля Си Цзиньпин приедет в Россию. Готовится пакет хороших документов, анонсировал Путин. В том числе план действий по реализации стратегических инициатив на ближайшие годы, пишет "РГ".

"Экономика всегда была в центре нашего внимания", - сказал про двусторонние отношения российский президент. За прошлый год товарооборот вырос на 4 процента, а за январь-март этого года - на 37. Меняется структура взаимной торговли: увеличивается доля машинотехнической продукции, сельского хозяйства, причем в обе стороны.

"Но есть над чем работать, - продолжил Путин. - Это касается и сложных международных проблем". Россия и Китай поддерживают друг друга плечом к плечу, и это стабилизирует международную обстановку, заключил он.

"Мой старый друг!" - радостно приветствовал Владимира Путина Си Цзиньпин. "Это наша первая в этом году встреча", - заметил он и по обыкновению перешел к поговоркам. Начал с российской: - "Одна ласточка не делает весны". И подкрепил ее китайской: "Одно дерево еще не лес".

Похвалив выступление российского коллеги на форуме, Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай и Россия - добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры". Во взаимной торговле китайский председатель также отметил "мощную тенденцию оживления". Ситуация в мире сложная и быстро меняющаяся, но Китай и Россия проявляют ответственность, сказал он.

"Мы должны укрепиться духом и идти вперед плечом к плечу", - заключил Си Цзиньпин.