США: баллистическая ракета КНДР упала рядом с Россией

Белый дом заявил, что новый пуск ракеты в КНДР требует резкого ужесточения санкций.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Российская Федерация не обрадуется состоявшемуся сегодня ночью ракетному запуску Северной Кореи, так как ракета упала ближе к территории РФ, чем к Японии. Текст заявления официального представителя Белого дома Шона Спайсера обнародовал телеканал ABC News, сообщает "Звезда".

«Учитывая то, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к Российской Федерации, чем к Японии, президент не может представить, чтобы РФ обрадовалась запуску», - говорится в сообщении.

Администрация США считает новый ракетный пуск в КНДР провокацией, на которую ужшкммт мировое сообщество должно ответить резким ужесточением санкций в отношении Пхеньяна. Об этом также говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, передает ТАСС.

С его точки зрения, действия Пхеньяна "слишком долго были вопиющей угрозой". "Южная Корея и Япония внимательно следят за ситуацией вместе с нами (то есть США)", - подчеркнул официальный представитель американского лидера. При этом он заверил, что Вашингтон сохраняет "нерушимую приверженность" обеспечению безопасности союзников "перед лицом серьезной угрозы со стороны Северной Кореи".

"Пусть нынешняя провокация станет сигналом для всех стран в пользу имплементации намного более жестких санкций", чем уже действующие, "в отношении Северной Кореи", добавил Спайсер.

Напомним, около 05:30 утра в воскресенье по японскому времени (23:30 субботы по Москве) Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон, которая, по данным японского правительства, пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории Японии. Время полета ракеты составило около 30 минут.

По данным Тихоокеанского командования ВС США, траектория полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Между тем в Минобороны Японии, основываясь на имеющихся данных, полагают, что запущенная ракета могла принадлежать к новому типу вооружений.

"Высота полета ракеты превысила 2000 км. Есть вероятность, что это был новый тип ракеты", - заявила журналистам глава ведомства Томоми Инада.

В связи с инцидентом Россия привела системы ПВО в состояние повышенной боеготовности из-за баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей сегодня в полночь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

«Территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — цитирует агентство Озерова.

По его словам, Россия умеет анализировать международную обстановку и делать надлежащие выводы, чего нельзя сказать о США, которые начали совместные с Южной Кореей учения вблизи границ КНДР.

Эти учения «не являются аргументом, которые могут побудить Пхеньян отказаться от запусков», полагает глава комитета.