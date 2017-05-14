Гороскоп на сегодня, 14 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сегодня: что приготовили звезды 14 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Для Овнов необходимым условием успеха сегодня будет скрытность. Не лишним будет сравнить сведения из разных источников, это поможет вам выбрать из нескольких вариантов один, наиболее оптимальный. Старайтесь вовремя ориентироваться в изменчивой ситуации и в любых обстоятельствах оставляйте себе лазейку для отступления.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам рекомендуется сегодня всеми ужшкммт способами совершенствовать свою интуицию, расширять познания и развивать сложившиеся контакты. Такой подход поможет вам максимально эффективно использовать хорошие шансы. Прислушайтесь к мнению друзей и родственников. Кто-то из них может дать вам остроумный нетривиальный совет, расширив тем самым ваше представление о возможном выходе из той или иной ситуации.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Представители этого знака сегодня будут склонны преследовать две цели одновременно. Начальник может обратиться к вам со странной просьбой или попросит выполнить конфиденциальное поручение. Будьте готовы отправиться в короткую поездку или выступить в роли тайного посредника. Уладить все проблемы вам помогут практичность, сообразительность и умение держать язык за зубами. Возможно, ваша услужливость будет неплохо оплачена.

Гороскоп на сегодня, Рак

Интеллектуальные способности Рака в этот день удачно дополняются развитым воображением, хорошим чувством юмора и повышенной проницательностью. Вы будете неплохо чувствовать себя в роли посредника, преподавателя, гида, консультанта. Ваше представление о других городах и странах, как и о живущих в них людях, может оказаться романтичным и немного двойственным, но не уйдет слишком далеко от действительности.

Гороскоп на сегодня, Лев

У Львов достижение целей будет проблематичным без использования альтернативных путей и скрытых возможностей. Не стесняйтесь использовать неофициальные источники информации и не забывайте прислушиваться к интуиции. Не удивляйтесь, если события этих суток примут неоднозначный оттенок. Один и тот же человек может одновременно создавать вам внутренний дискомфорт и помогать добиваться внешнего успеха.

Гороскоп на сегодня, Дева

У Дев сегодня человек, с которым представители этого знака намерены сотрудничать, может оказаться ненадёжной личностью с двойным дном. Однако многое будет зависеть от того, как поведете себя вы. Перед тем как принять или сделать предложение, соберите о потенциальном партнёре всю возможную информацию, используя при этом все доступные вам источники. Для начала важных совместных дел не выбирайте утро, поскольку это наиболее напряжённое время суток.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам рекомендуется уделить внимание психологическому содержанию отношений. Совершенствуйте навыки, связанные с обработкой информации, подбором помощников, оказанием нестандартных услуг. Выполнение повседневных обязанностей будет более интересным, если вам нужно параллельно решить несколько разных задач. Некоторые инструменты в это время могут быть использованы не по назначению. Возможна деловая поездка.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

У Скорпионов наступит подходящее время для раскрытия самого необычного из ваших талантов. В эти сутки вам ничего не стоит вжиться в образ и сыграть неоднозначную роль. Возможно, вы обнаружите в себе склонность к литературной или рекламной деятельности, к розыгрышам или тайному посредничеству. Доверительную беседу с ребёнком или любимым человеком начните с шутки либо проведите в непривычной обстановке.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Сегодня на настроение Стрельцов могут повлиять семейные факторы и скрытые от чужих глаз психологические причины. Вам стоит следить за любыми изменениями обстановки и вовремя подстраиваться к ситуации. На службе не забывайте держать связь с домочадцами, а находясь дома, старайтесь оставаться в курсе служебных событий. Возможно, вам придётся оказать помощь родителям или навестить заболевшего сотрудника.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Обстоятельства этого дня окажутся изменчивыми для Козерогов, поэтому им рекомендуется предпочесть гибкую стратегию. Постигать смысл новой информации вам помогут интуиция, эмоциональная восприимчивость и не шаблонное мышление. В беседах с окружающими людьми возможна взаимная склонность к остроумным парадоксам и тонким намекам. В течение дня не исключено получение интересных, но не совместимых между собой предложений.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Ваше финансовое положение Водолеев сегодня может оставаться неустойчивым, но изменения вряд ли будут критическими. Благодаря удачному стечению обстоятельств вы избежите разорения и сильных разочарований. Не исключены забавные ошибки в платежных документах. Встречи, переговоры и сделки этих суток могут протекать в постоянно меняющейся обстановке, с трудом поддающейся рациональному анализу.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Сегодня прекрасный день для демонстрации талантов Рыб. Вы можете иметь особый успех в качестве посредника, переводчика, писателя, информатора, комментатора, исполнителя многоплановых ролей. Вы также будете способным учеником, интересным собеседником, отличным попутчиком. В это время вам нетрудно проявить сообразительность и ловкость, воображение и чувство юмора. Ваши интуитивные догадки, скорее всего, будут гениальными.