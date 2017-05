"Евровидение 2017", финал: онлайн трансляцию в России можно смотреть в Интернете (ВИДЕО) 13 мая в Киеве стартует финал песенного конкурса "Евровидение-2017", который определит лучшую песню и самого успешного исполнителя этого года. Начало в 22:00 по мск. 13 мая в Киеве на сцене Международного выставочного центра состоится финал песенного конкурса "Евровидение 2017". Грандиозное событие начнется в 22:00 мск. В отличие от полуфиналов, которые представляли зрителю серию из 18 выступлений, гранд-финал будет состоять из 26 номеров. На главной сцене выступит десятка финалистов первого этапа конкурса, 10 победителей второго, а также традиционные члены "Большой пятерки" (Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания), которые являются создателями конкурса и заносятся в финал ужшкммт изначально. 26-м конкурсантом станет страна, проводящая мероприятие, в этом году - Украина, которую представят рокеры O.Torvald. "Евровидение 2017": участники, номера выступлений Израиль. IMRI – I Feel Alive Польша. Kasia Moś – Flashlight Беларусь. Naviband – Story of My Life Австрия. Nathan Trent – Running On Air Армения. Artsvik – Fly With Me Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma Венгрия. Joci Pápai – Origo Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma Дания. Anja – Where I Am Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois Азербайджан. Dihaj – Skeletons Хорватия. Jacques Houdek – My Friend Австралия. Isaiah – Don't Come Easy Греция. Demy – This is Love Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover Норвегия. JOWST – Grab The Moment Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You Кипр. Hovig – Gravity Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It! Германия. Levina – Perfect Life Украина. O.Torvald – Time Бельгия. Blanche – City Lights Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess Франция. Alma – Requiem Напомним, впервые за много лет российские телезрители не смогут посмотреть конкурс в прямом эфире: после того, как СБУ запретила въезд на территорию Украины российской участнице Юлии Самойловой, Первый канал принял решение отказаться от трансляции конкурса. Отметим, что победителя "Евровидения-2017" предстоит определить по результатам голосования зрителей и оценок профессионального жюри в соотношении 50% на 50% голосов. В финале за победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса. Жители России голосовать за конкурсантов не смогут. "Евровидение 2017": фавориты, прогнозы букмекеров По прогнозам крупнейшей букмекерской конторы William Hill, в этом году выиграет португалец Салвадор Собрал с песней Amar pelos dois. Согласно их котировкам именно Сальвадор Собрал займет первое место. Его выступление в первом полуфинале конкурса просмотрело 1 607 000 пользователей Сети. Вторую позицию, по прогнозам букмекеров, занимает представитель Италии Франческо Габбани. На третьей позиции - 17-летний певец из Болгарии Кристиан Костов, который успел получить титулы не только самого младшего участника, но и одного из героев скандальных новостей. Уже в ходе полуфиналов в сеть попало видео, которое указало на выступления Костова в Крыму. К слову, российским зрителям Костов известен по проекту "Голос. Дети". В телешоу молодой певец представлял команду Димы Билана. Интересно, что 12 мая букмекеры называли фаворитом состязания участника из Италии, а серебренным призером 62-го международного песенного конкурса – представителя из Португалии. "Евровидение 2017", финал. Прямая трансляция 13.05.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017" Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО) Новости наших партнеров