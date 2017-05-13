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"Евровидение 2017", финал: онлайн трансляцию в России можно смотреть в Интернете (ВИДЕО)

Опубликовано 13.05.17 21:30 "Евровидение 2017", финал: онлайн трансляцию в России можно смотреть в Интернете (ВИДЕО)

13 мая в Киеве стартует финал песенного конкурса "Евровидение-2017", который определит лучшую песню и самого успешного исполнителя этого года. Начало в 22:00 по мск.

13 мая в Киеве на сцене Международного выставочного центра состоится финал песенного конкурса "Евровидение 2017". Грандиозное событие начнется в 22:00 мск.

В отличие от полуфиналов, которые представляли зрителю серию из 18 выступлений, гранд-финал будет состоять из 26 номеров.

На главной сцене выступит десятка финалистов первого этапа конкурса, 10 победителей второго, а также традиционные члены "Большой пятерки" (Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания), которые являются создателями конкурса и заносятся в финал ужшкммт изначально.

26-м конкурсантом станет страна, проводящая мероприятие, в этом году - Украина, которую представят рокеры O.Torvald.

"Евровидение 2017": участники, номера выступлений

  1. Израиль. IMRI – I Feel Alive
  2. Польша. Kasia Moś – Flashlight
  3. Беларусь. Naviband – Story of My Life
  4. Австрия. Nathan Trent – Running On Air
  5. Армения. Artsvik – Fly With Me
  6. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows
  7. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma
  8. Венгрия. Joci Pápai – Origo
  9. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma
  10. Дания. Anja – Where I Am
  11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois
  12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons
  13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend
  14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy
  15. Греция. Demy – This is Love
  16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover
  17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment
  18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You
  19. Кипр. Hovig – Gravity
  20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!
  21. Германия. Levina – Perfect Life
  22. Украина. O.Torvald – Time
  23. Бельгия. Blanche – City Lights
  24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On
  25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess
  26. Франция. Alma – Requiem

Напомним, впервые за много лет российские телезрители не смогут посмотреть конкурс в прямом эфире: после того, как СБУ запретила въезд на территорию Украины российской участнице Юлии Самойловой, Первый канал принял решение отказаться от трансляции конкурса. 

Отметим, что победителя "Евровидения-2017" предстоит определить по результатам голосования зрителей и оценок профессионального жюри в соотношении 50% на 50% голосов. В финале за победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса. 

Жители России голосовать за конкурсантов не смогут.

"Евровидение 2017": фавориты, прогнозы букмекеров

По прогнозам крупнейшей букмекерской конторы William Hill, в этом году выиграет португалец Салвадор Собрал с песней Amar pelos dois. 

Согласно их котировкам именно Сальвадор Собрал займет первое место. Его выступление в первом полуфинале конкурса просмотрело 1 607 000 пользователей Сети.

Вторую позицию, по прогнозам букмекеров, занимает представитель Италии Франческо Габбани.

На третьей позиции - 17-летний певец из Болгарии Кристиан Костов, который успел получить титулы не только самого младшего участника, но и одного из героев скандальных новостей. Уже в ходе полуфиналов в сеть попало видео, которое указало на выступления Костова в Крыму. К слову, российским зрителям Костов известен по проекту "Голос. Дети". В телешоу молодой певец представлял команду Димы Билана.

Интересно, что 12 мая букмекеры называли фаворитом состязания участника из Италии, а серебренным призером 62-го международного песенного конкурса – представителя из Португалии. 

"Евровидение 2017", финал. Прямая трансляция 13.05.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
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