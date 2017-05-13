 
TOP 10

1 Вирус-вымогатель WannaCry случайно удалось остановить всего за $10

2 В страшном ДТП в Турции с туравтобусом погибли 23 человека (ВИДЕО)

3 Исландской участнице "Евровидения" грозит тюрьма за выходку в Киеве (ВИДЕО)

4 Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею (ВИДЕО)

5 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

6 Мэр Химок поздравил ветеранов с 9 мая в "пьяный микрофон" (ВИДЕО)

7 Скончался «фактурный злодей» из «Возвращения Будулая» и «Антикиллера» актер Юрий Шестернев

8 Собянин рассказал, как жители "хрущевок" могут получить деньги вместо новой квартиры

9 В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

10 Танцор Папунаишвили сделал предложение красавице-итальянке во время матча ЦСКА (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Россия - Словакия: счет, обзор матча ЧМ от 13.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 13.05.17 19:35 Россия - Словакия: счет, обзор матча ЧМ от 13.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

13 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 в очередном матче группового тура сборная России уверенно переиграла команду Словакии со счетом 6:0.

На чемпионате мира по хоккею сборная России провела очередной отборочный матч в группе А. На этот раз соперником россиян были хоккеисты Словакии. Матч, состоявшийся 13 мая на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне, завершился убедительной победой подопечных Олега Знарка со счетом 6:0.

Таким образом, сборная России, набрав 14 очков после пяти матчей, продолжает возглавлять турнирную таблицу в своей группе.

Россия - Словакия: обзор матча ЧМ 2017

Едва начав встречу, россияне сразу полностью завладели инициативой на ужшкммт льду, и не дав сопернику опомниться, уже на 2-й минуте открыли счет. После броска Никиты Гусева Евгений Дадонов подправил шайбу в ворота.

Через 11 минут Дадонов оформил дубль, а под занавес первого периода шайбу на свой счет записал Андрей Миронов.

После перерыва ситуация на льду не изменилась - наши хоккеисты комбинировали по всей площадке, создавая моменты у ворот соперника один за другим.

В итоге во втором тайме усилиями Никиты Кучерова и Ивана Телегина в воротах словаков побывали еще две шайбы.

В заключительной двадцатиминутке наши хоккеисты отличились еще дважды. Голы на свой счет записали Иван Телегин, оформив дубль, и Владислав Гавриков.

Россия - Словакия, счет 6:0. ВИДЕО голов
Другие материалы по этой теме

Россия решила исход матча с Данией, за минуту забив три гола на ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Сборная России обыграла команду Германию на ЧМ-2017 (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга