Россия - Словакия: счет, обзор матча ЧМ от 13.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

13 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 в очередном матче группового тура сборная России уверенно переиграла команду Словакии со счетом 6:0.

На чемпионате мира по хоккею сборная России провела очередной отборочный матч в группе А. На этот раз соперником россиян были хоккеисты Словакии. Матч, состоявшийся 13 мая на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне, завершился убедительной победой подопечных Олега Знарка со счетом 6:0.

Таким образом, сборная России, набрав 14 очков после пяти матчей, продолжает возглавлять турнирную таблицу в своей группе.

Россия - Словакия: обзор матча ЧМ 2017

Едва начав встречу, россияне сразу полностью завладели инициативой на ужшкммт льду, и не дав сопернику опомниться, уже на 2-й минуте открыли счет. После броска Никиты Гусева Евгений Дадонов подправил шайбу в ворота.

Через 11 минут Дадонов оформил дубль, а под занавес первого периода шайбу на свой счет записал Андрей Миронов.

После перерыва ситуация на льду не изменилась - наши хоккеисты комбинировали по всей площадке, создавая моменты у ворот соперника один за другим.

В итоге во втором тайме усилиями Никиты Кучерова и Ивана Телегина в воротах словаков побывали еще две шайбы.

В заключительной двадцатиминутке наши хоккеисты отличились еще дважды. Голы на свой счет записали Иван Телегин, оформив дубль, и Владислав Гавриков.

Россия - Словакия, счет 6:0. ВИДЕО голов