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YouTube обсуждает ВИДЕО с пьяной речью мэра Химок на концерте к 9 мая

Опубликовано 13.05.17 19:05 YouTube обсуждает ВИДЕО с пьяной речью мэра Химок на концерте к 9 мая

Интернет-пользователи Ютуб активно обсуждают видео с выступлением мэра Химок Дмитрия Волошина на концерте в честь Дня Победы.

Выступление мэра подмосковных Химок Дмитрия Волошина на концерте в честь Дня Победы на стадионе «Родина» обернулось скандалом. Глава муниципатитета вышел на сцену, но его праздничный спич вызвал недоумение у зрителей и едкие насмешки в интернете.

Как видно по распространенной в Сети записи, поздравительная речь чиновника ветеранам сопровождалась большим количеством невнятных слов, видно было, что выступление Волошину дается с трудом. В конце концов посетовав ужшкммт на неисправный микрофон, мэр покинул сцену.

YouTube ВИДЕО выступления мэра Химок позабавило Сеть

«Чиновник перепутал слова заранее заготовленной речи и сразу же после мероприятия отправился искать виноватых в собственном позоре. Очевидцы, присутствовавшие на мероприятии, рассказывают, что вышедший к микрофону в самом начале концерта г-н Волошин не справился с волнением, начал путать слова и запинаться. Это позабавило химчан: со стороны зрительских рядов раздался свист и нестройные аплодисменты», — прокомментировало инцидент местное издание "Городская газета".

В комментариях к видео, опубликованном на видеохостинге YouTube, пользователи Сети просмотревшие запись, усомнились не в качестве микрофона, а в трезвости чиновника.

«Я, конечно, не техник, но, кажется, знаю, в чем неисправность с микрофоном: за него бухой чиновник ухватился. А слабо не бухать перед поздравлением на концерте в честь 9 Мая? Химкинскому мэру, судя по всему, слабо», — считает житель Химок Алексей Дмитриев.

"Адекватный человек не стал бы смеяться. Он бы с полной серьезностью мог сказать, что есть какие-то неполадки с микрофоном или же попросить другой (у ведущего, например). А он своими, для многих людей забавными, отговорками только доказал, что был пьян", - пишут интернет-пользователи в комментариях к ролику.

В администрации города с такой оценкой не согласны. Одна из подчиненных Волошина Евгения Александрова заявила, что на самом деле он был трезв.

«Перед выступлением Дмитрий Владимирович на протяжении получаса находился с нами, он пил чай с ветеранами. Могу абсолютно точно сказать, что он был трезвый. И по поведению, и по настроение и по общению», — цитирует чиновницу "Ридус" .

Между тем, по информации издания, из-за неудачного спича Волошина якобы была отстранена от должности начальник отдела культуры администрации Химок Татьяна Жукова.
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