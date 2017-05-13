Вирус-вымогатель WannaCry случайно удалось остановить всего за $10

Программист случайно остановил крупнейшую кибератаку хакеров, поразившую десятки тысяч компьютеров в 74 странах мира, в том числе и в России.

Распространение вируса-вымогателя WannaCry, который поразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось остановить благодаря простой случайности.

Специалист по кибербезопасности, известный в твиттере как @malwaretechblog, с помощью коллеги Дариена Хусса обратил внимание на то, что вредоносная программа обращается к незарегистрированному интернет-домену, состоящему из набора символов — iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

По информации газеты The Guardian, энтузиаст и его коллега решили зарегистрировать домен и проследить таким образом ужшкммт активность вируса. Как ни странно, домен оказался "свободен". Потратив $10,69, программисты стали его владельцами, после чего доменное имя стало регистрировать тысячи запросов каждую секунду.

Изучив деятельность вымогателя, молодые люди выяснили, что доменное имя, к которому обращается программа, предназначен для того, чтобы остановить его распространение. Таким образом программистам удалось временно остановить атаку вируса.

"Теперь я могу добавить в свое резюме строчку о том, что мне случайно удалось остановить международную кибератаку", - пошутил наблюдательный разработчик в своём блоге.

Стоит отметить, что данное решение является временным - как только хакеры изменят адрес домена в коде вируса, атака, скорее всего, будет продолжена.

Как ранее сообщал Topnews, минувшей ночью «вирус-вымогатель», известный как WannaCry, атаковал компьютерные сети по всему миру, парализовав десятки тысяч компьюеров в 74 странах, включая Россию. Мошенники блокировали компьютеры и просили выкуп в криптовалюте в размере $300.