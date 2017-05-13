Россия - Словакия сегодня, 13 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть хоккей ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Кельнская " Ланксесс-Арена" принимает 13 мая 2017 года в 17:15 мск поединок группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2016 между сборными России и Словакии.

Смотреть в прямом эфире трансляцию матча ЧМ 2017 Россия - Словакия 13 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:15 мск.

Россия - Словакия 13 мая 2017. Прямая трансляция. Смотерть онлайн ВИДЕО

Россия - Словакия 13 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу подопечных Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,15, на ничью - 10,00, на ужшкммт успех Словакии - 12,00.

Ставку на победу сборной Словакии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 9.60, а на победу сборной России — за 1.09.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.79, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.14.

Россия - Словакия 13 мая 2017: перед матчем

Сборная России по хоккею прекрасно проводит групповые матчи текущего Чемпионата мира. Ранее команда Олега Знарка победила шведов (2:1 Б), разгромила Италию (10:1), Германию (6:3) и Данию (3:0).

Россия - Дания 3:0 ВИДЕО голов

Словакия справилась и Италией (3:2 ОТ), но потерпела поражения кряду: от Латвии (1:3), Дании (3:4 Б) и Германии (2:3 Б).

Словакия - Германия 2:3 ВИДЕО голов

Последний раз команды встречались друг с другом в товарищеском матче в апреле 2016 года. Тот поединок закончился победой россиян (2:1 Б).

Чемпион мира и известный в прошлом вратарь сборной Словакии, а также "Северстали" и ЦСКА Растислав Станя считает, что Словакия даст бой России.

"Словакия потеряла очки в начале чемпионата. Сейчас они очень нужны. Мы всегда показывали лучший хоккей, когда нам противостояла сильная команда. Попробуем обыграть Россию. Конечно, приезд Орлова и Кузнецова поможет России на чемпионате мира. Но в этой команде много человек, которые способны забивать. Россия всегда была сильной сборной. Когда она играла в командный хоккей, то был результат. Когда в индивидуальный — не всегда. Дадим бой. Нужно сыграть хорошо в обороне. Надеемся, что хорошую игру проведёт наш вратарь. Нападающим тоже надо забивать. Посмотрим, исполнит ли завтра шоу Юлиус Гудачек. Он же следующий сезон проведёт в России. Там тоже может его исполнить. Есть переживания, что Словакия вылетит в низший дивизион. Но у команды есть силы, чтобы предотвратить это. Мне известен главный тренер россиян Олег Знарок. Помню, когда он работал в московском «Динамо». Хорошая команда была. Команды Знарка всегда играли в дисциплинированный хоккей. Посмотрим, как будет на этот раз. Фаворит турнира? Конечно, Канада. Буду рад, если в финале канадцы сыграют с Россией", - отметил он.

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов считает, что сборной России будет не хватать Овечкина.

"Если бы Александр был в составе и там получил травму, тогда бы это можно было назвать потерей. Овечкина ещё не было в расположении сборной, и здесь в большей степени можно посочувствовать Саше, что он не приедет на чемпионат мира. В целом думаю, что не надо из этого делать трагедию. Это спорт, все получают травмы. Конечно, его будет не хватать, но что поделать. Надо справляться своими силами, показывать игрокам, которые выйдут на лёд, чьё место мог бы занять Овечкин, свою состоятельность. Им надо постараться раскрыться, раз им даётся такой шанс", - сказал специалист.

Нападающий сборной Словакии Андрей Штястны подчеркнул, что его команда намерена показать хорошую игру.

"У россиян отличные игроки, такие как Никита Гусев, Вадим Шипачёв. Мы знаем о них по играм в КХЛ, и это может нам помочь. У нас нет игроков из Национальной хоккейной лиги, как у соперника. Но есть ребята из чешской и словацкой лиг, завтра мы рассчитываем показать хорошую игру. С итальянцами у нас был первый матч. Поэтому мы волновались, и когда те забили, у нас начались проблемы. С датчанами мы проигрывали 0:3 после второго периода, но выиграли третий период 3:0. Теперь, если нам нужно выходит в четвертьфинал, надо выигрывать в остальных трёх матчах", - цитирует спортсмена ТАСС.