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Ведущую Первого канала обвинили в высокомерии во время съемок (ВИДЕО)

Опубликовано 13.05.17 15:37 Ведущую Первого канала обвинили в высокомерии во время съемок (ВИДЕО)

Фрагмент видео со съемок передачи "Доброе утро", которое выложил на своей странице в своем Instagram Первый канал, неожиданно вызвал негодование в соцсетях.

Интернет-пользователи осудили ведущую программы «Доброе утро» на Первом канале Ольгу Ушакову за высокомерное по их мнению отношение к ассисенту.

Неожиданным поводом для нападок стал с виду безобидный ролик, который был опубликован на странице телеканала в Instagram.

На видео, где ведущие готовились к праздничному эфиру 9 мая, авторы ролика запечатлели рабочий момент съемок.

"А вот так ведущие программы @dobroeutro1tv готовились вчера к одному ужшкммт из самых главных эфиров!", - подписали видео авторы ролика.

 

На кадрах ведущая Ольга Ушакова, которая, закутавшись в белый плед, пьет кофе. Один из сотрудников съемочной группы держит над ней зонт и прикрывает от снега.

"Нормально держи зонт!» — слышен голос за кадром, обращенный к ассистенту.

"Неправильно ты, дядя Федор, держишь зонт", — пошутила в догонку ведущая, чем вызвал неожиданный поток критики в свой адрес. Пользователи посчитали, что поведение у Ушаковой высокомерное и грубое.

"Фу какое хамство!!! Сама зонт бы подержала, рука не сломается!!!", "Зазвездившиеся хамки....таких уже ничем не изменишь", "А сама?! Сама то что?! Ручки греешь?! Или инвалид у которой рук нет?! А может быть уже на столько"зазвездилась", что зонт лень подержать", "Ужасно, просто ужасно. Сколько надменности в одном видео", - пишут комменаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто не увидел ничего крамольного в поведении ведущей.

"Да нормально все, а если девочка намокнет, грим потечет, вам приятно будет наблюдать в прямом эфире ? Сами же начнёте строчить что либо по этому поводу. Тем более думаю там нормальные дружественно рабочие отношения, все в одной тарелке", - вступился за Ушакову один из пользователей.
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