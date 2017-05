Евровидение 2017, финал: онлайн трансляцию смотреть 13.05.2017 в России можно в Сети (ВИДЕО) 13 мая в Киеве состоится финал международного песенного конкурса "Евровидения-2017". В Киеве завершается международный песенный конкурс "Евровидение 2017". 13 мая в 22:00 по мск на сцену Международного выставочного центра выйдут участники финала конкурса, в ходе которого по итогам голосования жюри и зрителей будет названа лучшая песня Европы. Напомним, по итогам двух полуфиналов, которые прошли 9 и 11 мая, за главный приз престижного музыкального конкурса поборются представители 26 стран. Это Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Польша, Армения, Португалия, Австралия, Бельгия и Кипр, которые стали лучшими в первом ужшкммт полуфинале, а также Болгария, Белоруссия, Венгрия, Хорватия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, покорившие зрителей во втором. По регламенту конкурса без предварительных испытаний в финал попадают также пять стран-основательниц "Евровидения" и принимающая конкурс страна. Помимо хозяйки конкурса, Украины, это - Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия. "Евровидение 2017": где смотреть онлайн-трансляцию финала в России После того, как конкурсу предшествовал скандал с недопуском российской исполнительницы Юлии Самойловой, Первый канал решил отказаться от трансляции "Евровидения 2017" в прямом эфире. Однако у россиян остается возможность наблюдать за конкурсом в Интернете. Для этого нужно зайти на официальные сайты конкурса - Eurovision.ua и Eurovision.tv. Определять победителя конкурса зрители будут с помощью SMS-голосования. Однако, Россия в 2017 году не участвует в голосовании, так как наша страна не стала заменять Юлию Самойлову на другого артиста. "Евровидение 2017", финал 13 мая: состав участников 1. Израиль. IMRI – I Feel Alive 2. Польша. Kasia Moś – Flashlight 3. Беларусь. Naviband – Story of My Life 4. Австрия. Nathan Trent – Running On Air 5. Армения. Artsvik – Fly With Me 6. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows 7. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma 8. Венгрия. Joci Pápai – Origo 9. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma 10. Дания. Anja – Where I Am 11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois 12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons 13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend 14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy 5. Греция. Demy – This is Love 16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover 17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment 18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You 19. Кипр. Hovig – Gravity 20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It! 21. Германия. Levina – Perfect Life 22. Украина. O.Torvald – Time 23. Бельгия. Blanche – City Lights 24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On 25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess 26. Франция. Alma – Requiem Финал "Евровидения 2017". Онлайн трансляция 13 мая. Смотреть ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017" Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО) Новости наших партнеров