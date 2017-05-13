Россия - Словакия: прогноз на матч 13.05.2017, смотреть онлайн хоккей ЧМ 2017, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - Словакия 13 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

13 мая 2017 года на " Ланксесс-Арене" в Кельне сборная России по хоккею сыграет с командой Словакии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017. Начало в 17:15 мск.

Россия - Словакия 13 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча ЧМ 2017 Россия - Словакия 13 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:15 мск.

Россия - Словакия 13 мая 2017: перед матчем

Россияне уверенно чувствуют себя в мировом хоккейном первенстве. В предыдущих матчах группового ужшкммт этапа сборная победила шведов (2:1 Б), разгромила Италию (10:1), Германию (6:3) и Данию (3:0).

Россия - Дания 3:0 ВИДЕО голов

Словаки смогли справиться только с Италией (3:2 ОТ), а затем потерпели три поражения кряду: от Латвии (1:3), Дании (3:4 Б) и Германии (2:3 Б).

Словакия - Германия 2:3 ВИДЕО голов

Последний раз команды встречались друг с другом в товарищеском матче в апреле 2016 года. Тот поединок закончился победой россиян (2:1 Б).

Россия - Словакия 13 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу подопечных Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,15, на ничью - 10,00, на успех Словакии - 12,00.